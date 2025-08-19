Em homenagem a Luiz Torchetti, Hashioka altera nome da Medalha do Mérito da Juventude

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 19, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou o Projeto de Resolução 31/2025, que altera o nome da Medalha do Mérito da Juventude, de agosto de 2023, e dá outras providências. Se aprovada, a medalha passará a se chamar “Anderson Barão e Luiz Torchetti”.

De acordo com a proposição, a honraria será concedida anualmente, na quarta semana de setembro, em comemoração à Semana Estadual da Juventude, instituída pela Lei n 3.748/2009, a 20 personalidades indicadas pelo Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul (Conjuv-MS) que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, planejamento, estruturação e crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude.

A alteração do nome foi uma solicitação do próprio Conjuv-MS e se deve à grande contribuição que o jovem Luiz Torchetti realizou ao longo dos anos em favor da juventude sul-mato-grossense. Ao longo de sua vida, Torchetti fundou o Centro Acadêmico de Psicologia e a Atlética de Psicologia da Uniderp, e foi 1º secretário do Diretório Central dos Estudantes na mesma universidade. Exerceu o cargo de secretário-geral da Juventude Estadual do PSDB e de 1º vice-presidente do União Jovem MS, foi conselheiro estadual da juventude de MS e assessor de gabinete do deputado estadual Roberto Hashioka.

“A mudança no nome da medalha é uma forma de homenagear e preservar a lembrança do Luiz Torchetti, que faleceu em 3 de agosto passado, vítima de um brutal acidente de trânsito de grande repercussão em Campo Grande. Assim, estaremos eternizando a vida e o trabalho desse grande colaborador que tive a felicidade de conhecer”, destacou Hashioka.