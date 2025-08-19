Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

MS poderá ter data em homenagem aos apaixonados por veículos antigos

Os apaixonados por veículos antigos poderão ter um dia em sua homenagem. É o que prevê o do Projeto de Lei 213/2025 , que cria o Dia Estadual do A...

19/08/2025 17h23
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputado Antonio Vaz apresentou o projeto nesta manhã durante a sessão ordinária da ALEMS
Deputado Antonio Vaz apresentou o projeto nesta manhã durante a sessão ordinária da ALEMS

Os apaixonados por veículos antigos poderão ter um dia em sua homenagem. É o que prevê o do Projeto de Lei 213/2025 , que cria o Dia Estadual do Antigomobilista. A proposta foi apresentada nesta terça-feira (19) pelo deputado Antonio Vaz (Republicanos) na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O antigomobilista é alguém que, por hobby ou estilo de vida, tem paixão por carros antigos, buscando restaurá-los ou apreciá-los.

“A inclusão, no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, do Dia Estadual do Antigomobilista visa valorizar a cultura automotiva, preservar a memória histórica e incentivar o turismo cultural”, afirma o parlamentar na justificativa do projeto. “Os veículos antigos representam verdadeiras relíquias que marcaram épocas, carregando consigo histórias, avanços tecnológicos e o estilo de vida de diferentes gerações”, completa.

Ainda conforme o deputado, a instituição da data, “além de proporcionar um espaço de convivência e troca de experiências entre colecionadores, restauradores e entusiastas, fomenta a economia local, movimentando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços”.

Passado o período de pauta para eventual recebimento de emendas, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso o parecer seja favorável, continua tramitando com análises das comissões temáticas e em sessões plenárias.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil desmantela laboratório de droga “DRY” e prende dois homens em Ponta Porã
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícias Civil e Militar apreendem mais de 9kg de maconha e prendem homem por tráfico de drogas em Costa Rica
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil as atribuições do Núcleo Institucional da Cidadania
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
29°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
28°

Sensação

3.9 km/h

Vento

26%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 52 minutos Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças
Há 52 minutos Comissão aprova indicados para a Anatel e nomes seguem para Plenário
Há 52 minutos Polícia Civil desmantela laboratório de droga “DRY” e prende dois homens em Ponta Porã
Há 52 minutos Polícias Civil e Militar apreendem mais de 9kg de maconha e prendem homem por tráfico de drogas em Costa Rica
Há 2 horas Polícia Civil as atribuições do Núcleo Institucional da Cidadania
Anúncio
Mais lidas
1
Há 13 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
2
Há 11 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 7 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados