MS poderá ter data em homenagem aos apaixonados por veículos antigos

Os apaixonados por veículos antigos poderão ter um dia em sua homenagem. É o que prevê o do Projeto de Lei 213/2025 , que cria o Dia Estadual do Antigomobilista. A proposta foi apresentada nesta terça-feira (19) pelo deputado Antonio Vaz (Republicanos) na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O antigomobilista é alguém que, por hobby ou estilo de vida, tem paixão por carros antigos, buscando restaurá-los ou apreciá-los.

“A inclusão, no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, do Dia Estadual do Antigomobilista visa valorizar a cultura automotiva, preservar a memória histórica e incentivar o turismo cultural”, afirma o parlamentar na justificativa do projeto. “Os veículos antigos representam verdadeiras relíquias que marcaram épocas, carregando consigo histórias, avanços tecnológicos e o estilo de vida de diferentes gerações”, completa.

Ainda conforme o deputado, a instituição da data, “além de proporcionar um espaço de convivência e troca de experiências entre colecionadores, restauradores e entusiastas, fomenta a economia local, movimentando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços”.

Passado o período de pauta para eventual recebimento de emendas, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso o parecer seja favorável, continua tramitando com análises das comissões temáticas e em sessões plenárias.