Deputado Lucas de Lima cobra Prefeitura sobre atendimento a protetoras de animais

Durante a sessão plenária desta terça-feira (19), o deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) apresentou um requerimento solicitando explicações à prefeita de Campo Grande sobre a suspensão dos atendimentos exclusivos às quartas-feiras destinados a protetoras independentes e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).

A decisão da Prefeitura gerou mobilização entre representantes da causa animal, que alertam para os impactos da medida. De acordo com a Comissão Permanente de Trabalho em Prol dos Animais, a interrupção compromete o controle populacional, a saúde pública e o combate ao abandono.

As protetoras lembram ainda que o trabalho realizado no resgate, cuidado e adoção de cães e gatos é feito de forma voluntária, muitas vezes custeado com recursos próprios. Sem o atendimento da Subea, elas afirmam que ficam prejudicadas as ações de castração e campanhas de adoção, que semanalmente movimentam dezenas de animais em busca de um lar.