Deputado Lucas de Lima cobra Prefeitura sobre atendimento a protetoras de animais

Durante a sessão plenária desta terça-feira (19), o deputado estadual Lucas de Lima (sem partido) apresentou um requerimento solicitando explicações à prefeita de Campo Grande sobre a suspensão dos atendimentos exclusivos às quartas-feiras destinados a protetoras independentes e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).
A decisão da Prefeitura gerou mobilização entre representantes da causa animal, que alertam para os impactos da medida. De acordo com a Comissão Permanente de Trabalho em Prol dos Animais, a interrupção compromete o controle populacional, a saúde pública e o combate ao abandono.
As protetoras lembram ainda que o trabalho realizado no resgate, cuidado e adoção de cães e gatos é feito de forma voluntária, muitas vezes custeado com recursos próprios. Sem o atendimento da Subea, elas afirmam que ficam prejudicadas as ações de castração e campanhas de adoção, que semanalmente movimentam dezenas de animais em busca de um lar.
“Nosso mandato está atento às demandas da causa animal e vamos cobrar transparência da Prefeitura sobre essa decisão que atinge diretamente o trabalho das protetoras e entidades que dedicam suas vidas a cuidar dos animais”, destacou Lucas de Lima.
