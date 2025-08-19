Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Projeto de Resolução altera nome de Medalha do Mérito da Juventude

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta manhã (19), durante a sessão ordinária, o Projeto de Resolução 31/2025 , que altera e acresce...

19/08/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
A matéria que altera a resolução vigente é de autoria de Roberto Hashioka
A matéria que altera a resolução vigente é de autoria de Roberto Hashioka

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta manhã (19), durante a sessão ordinária, o Projeto de Resolução 31/2025 , que altera e acrescenta dispositivos à Resolução 8/2023, que institui a Medalha do Mérito da Juventude e dá outras providências. Com a alteração proposta, a ementa será escrita da seguinte forma: “Institui a Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti, será concedida anualmente a 20 personalidades, na quarta semana de setembro, em comemoração à Semana Estadual da Juventude, instituída pela Lei 3.748, de 25 de setembro 2009, com honraria concedida a vinte personalidades, que serão indicadas pelo Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul - CONJUV-MS, em articulação com os parlamentares propositores. E será entregue em sessão solene, local e data previamente definidos para agraciar pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, ao planejamento, à estruturação e ao crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude.

Roberto Hashioka explica os motivos da alteração do nome da Medalha do Mérito da Juventude. "A alteração do nome para Medalha da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti deve-se ao fato da grande contribuição que o senhor Luiz realizou ao longo dos anos iniciando como fundador do Centro Acadêmico de Psicologia da Uniderp, em 2012; conselheiro Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul e assessor de meu gabinete. É uma forma de homenagear e preservar a lembrança de Luiz Torchetti, que faleceu em 3 de agosto de 2025, vítima de um brutal acidente de trânsito de grande repercussão", justificou. 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul
Segundo o parlamentar, em 2015 o Executivo teria sacado cerca de 1,4 bilhão de reais dessas contas João Henrique questiona uso de depósitos judiciais pelo governo do Estado
O objetivo do programa é reduzir o consumo de energia elétrica e, consequentemente, os custos para o estado Hashioka pede inclusão de escolas estaduais de Jateí no Programa MS Energia Limpa
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
36°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
34°

Sensação

7.9 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 58 minutos Projeto de Resolução altera nome de Medalha do Mérito da Juventude
Há 58 minutos Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul
Há 58 minutos Brasil cresce no cenário turístico internacional, aponta Marcelo Freixo
Há 58 minutos João Henrique questiona uso de depósitos judiciais pelo governo do Estado
Há 58 minutos Hashioka pede inclusão de escolas estaduais de Jateí no Programa MS Energia Limpa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 8 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de ...
2
Há 10 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados