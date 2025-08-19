Projeto de Resolução altera nome de Medalha do Mérito da Juventude

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta manhã (19), durante a sessão ordinária, o Projeto de Resolução 31/2025 , que altera e acrescenta dispositivos à Resolução 8/2023, que institui a Medalha do Mérito da Juventude e dá outras providências. Com a alteração proposta, a ementa será escrita da seguinte forma: “Institui a Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti, será concedida anualmente a 20 personalidades, na quarta semana de setembro, em comemoração à Semana Estadual da Juventude, instituída pela Lei 3.748, de 25 de setembro 2009, com honraria concedida a vinte personalidades, que serão indicadas pelo Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul - CONJUV-MS, em articulação com os parlamentares propositores. E será entregue em sessão solene, local e data previamente definidos para agraciar pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, ao planejamento, à estruturação e ao crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude.

Roberto Hashioka explica os motivos da alteração do nome da Medalha do Mérito da Juventude. "A alteração do nome para Medalha da Juventude Anderson Barão e Luiz Torchetti deve-se ao fato da grande contribuição que o senhor Luiz realizou ao longo dos anos iniciando como fundador do Centro Acadêmico de Psicologia da Uniderp, em 2012; conselheiro Estadual da Juventude de Mato Grosso do Sul e assessor de meu gabinete. É uma forma de homenagear e preservar a lembrança de Luiz Torchetti, que faleceu em 3 de agosto de 2025, vítima de um brutal acidente de trânsito de grande repercussão", justificou.