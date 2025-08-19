Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

João Henrique questiona uso de depósitos judiciais pelo governo do Estado

Nas explicações pessoais da sessão desta terça-feira (19), o deputado estadual João Henrique (PL) levantou questionamentos sobre a utilização de de...

19/08/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Segundo o parlamentar, em 2015 o Executivo teria sacado cerca de 1,4 bilhão de reais dessas contas
Segundo o parlamentar, em 2015 o Executivo teria sacado cerca de 1,4 bilhão de reais dessas contas

Nas explicações pessoais da sessão desta terça-feira (19), o deputado estadual João Henrique (PL) levantou questionamentos sobre a utilização de depósitos judiciais pelo governo do Estado. Segundo ele, em 2015 o Executivo teria sacado cerca de 1,4 bilhão de reais dessas contas, recursos que deveriam servir como garantias legais.

O parlamentar criticou a prática, afirmando que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a retirada desses valores. Para João Henrique, o montante precisa ser devolvido e devidamente contabilizado nas leis orçamentárias.

Ele também demonstrou preocupação com a atualização do valor devido, que poderia chegar a 1,8 bilhão de reais com juros e correção monetária. “O que o governo informa é que pagou 235 milhões. Quer dizer que sequer pagou o principal”, disse o deputado.

De acordo com João Henrique, para evitar penhora das contas, o Estado teria utilizado recursos de fundos como o Detran, Fundersul, Imasul e outros. “A alegação foi de que o dinheiro seria destinado à estruturação das rodovias, mas hoje o Estado está sem meios de pagar”, completou.

O parlamentar afirmou que vai comunicar o caso ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, à Secretaria do Tesouro Nacional e também oficiar secretarias estaduais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para obter informações atualizadas sobre os pagamentos realizados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A matéria que altera a resolução vigente é de autoria de Roberto Hashioka Projeto de Resolução altera nome de Medalha do Mérito da Juventude
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul
O objetivo do programa é reduzir o consumo de energia elétrica e, consequentemente, os custos para o estado Hashioka pede inclusão de escolas estaduais de Jateí no Programa MS Energia Limpa
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
36°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
34°

Sensação

7.9 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 58 minutos Projeto de Resolução altera nome de Medalha do Mérito da Juventude
Há 58 minutos Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul
Há 58 minutos Brasil cresce no cenário turístico internacional, aponta Marcelo Freixo
Há 58 minutos João Henrique questiona uso de depósitos judiciais pelo governo do Estado
Há 58 minutos Hashioka pede inclusão de escolas estaduais de Jateí no Programa MS Energia Limpa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 8 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de ...
2
Há 10 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados