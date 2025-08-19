Hashioka pede inclusão de escolas estaduais de Jateí no Programa MS Energia Limpa

Visando a modernização e a eficiência energética, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou indicação durante a sessão ordinária desta terça-feira, 19, da Assembleia Legislativa, ao secretário de estado de educação, Hélio Queiroz Daher, e ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara.

O parlamentar solicita a inclusão de duas escolas da rede pública estadual de Jateí no Programa MS Energia Limpa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul: a Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite e a Escola Estadual Joaquim Alfredo Soares Vianna, localizada no distrito de Nova Esperança.

A demanda foi encaminhada pela vereadora Laura Medeiros (PL), daquele município. Para ela, a inclusão das instituições de ensino nas próximas etapas do programa do Governo do Estado irá gerar economia e contribuir para um ambiente mais sustentável.

“O Programa MS Energia Limpa visa promover a utilização de fontes de energia renovável, como a solar, para reduzir o consumo de energia elétrica em prédios públicos e iluminação pública, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e, consequentemente, os custos para o estado”, explicou Hashioka.