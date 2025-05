Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autor de furto tentado

Três Lagoas – MS, no dia 12 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de furto na forma tentada.

Nesta segunda-feira, por volta das 22h, uma guarnição do GETAM do 2º BPM deslocou na avenida dos Oleiros, no bairro Interlagos, onde segundo a vítima no instante em que houve uma queda de energia em sua residência, ela saiu da residência para verificar o que ocorreu, momento em que avistou um homem em cima de uma escada escorada no poste de energia elétrica e outros dois embaixo o auxiliando, sendo que ao perceberem que a vítima os observava os autores fugiram em direção a segunda lagoa.

De posse das características dos indivíduos os policiais iniciaram diligencias, logrando êxito na localização de um dos criminosos (de 53 anos) escondido debaixo de um cobertor, em um barraco de lona próximo a água, sendo localizado em sua posse 1 alicate utilizado para cortar os fios e 1 chave de fenda.

Ante o reconhecimento do criminoso, por parte da vítima e testemunha o abordado recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com as ferramentas utilizadas.

