Zé Teixeira homenageia Moto Clube e Irmã Silvia por ações sociais

Nesta terça-feira (19), o deputado estadual Zé Teixeira apresentou duas moções de congratulação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reconhecendo o trabalho social de destaque realizado por cidadãos e instituições. Os homenageados foram o Abandonadus Moto Clube, pelos 24 anos de atuação no motociclismo com ações solidárias, e a Irmã Silvia Vecellio, pelos 94 anos de vida e seis décadas de dedicação ao Hospital São Julião.

Fundado no Bairro Universitário, em Campo Grande, o Abandonadus Moto Clube celebrou seu 24º aniversário no último sábado (16) com uma festa solidária que reuniu motociclistas, familiares e entusiastas. O evento teve como objetivo arrecadar fundos para o Asilo São João Bosco, por meio de doações de leite ou contribuição simbólica em dinheiro, revertidas para a compra de fraldas e outros itens essenciais.

A moção, proposta por Zé Teixeira, destaca o espírito de união e compromisso social do grupo, que mantém um núcleo fiel de 12 casais e promove ações que desmistificam a imagem estereotipada dos motociclistas. O reconhecimento foi direcionado ao Diretor-Presidente do clube, Francisval de Almeida Oliveira, e estendido a todos os membros que, ao longo dos anos, têm levado o nome do grupo e do motociclismo sul-mato-grossense para diversas partes do mundo.

Reconhecimento - A outra moção foi dedicada à Irmã Silvia Vecellio, italiana radicada no Brasil desde 1959, que completa 60 anos de atuação no Hospital São Julião, instituição referência no tratamento de hanseníase e, atualmente, no atendimento a pessoas idosas.

A homenagem coincide com o lançamento do documentário “Hospital São Julião: A Arte de Reabilitar Vidas”, que retrata a trajetória da religiosa e sua contribuição para transformar o hospital em um espaço digno e acolhedor. “O São Julião é o presente que Deus me deu”, declarou Irmã Silvia em cerimônia recente.

Ao longo das décadas, ela mobilizou benfeitores, fundou a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos e liderou iniciativas que tornaram o hospital uma referência na América Latina. Entre as condecorações recebidas, destacam-se a Comenda Dom Hélder Câmara (2019) e o Prêmio Nacional Zilda Arns (2024), pela defesa dos direitos da pessoa idosa.