Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê regras para proteção a aposentados em operações de crédito

A Câmara dos Deputados ainda analisa a proposta

19/08/2025 15h12
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece medidas de proteção e de prevenção contra fraudes em operações de crédito envolvendo aposentados e pensionistas.

O texto aprovado é uma versão com alterações (substitutivo) apresentada pelo relator, deputado Reimont (PT-RJ), para o Projeto de Lei 5806/23 , do deputado Alfredinho (PT-SP), e para outros dois projetos. O relator unificou os textos, acatando ainda emenda apresentada na comissão.

“Essas propostas são oportunas e meritórias, pois buscam proteger aposentados e pensionistas do abuso cometido por instituições financeiras e creditícias que se aproveitam da vulnerabilidade desse público”, comentou Reimont no parecer.

“Aposentados e pensionistas são alvo de golpes no crédito consignado”, afirmou o deputado Alfredinho, autor da versão original. “É inaceitável que não haja um panorama claro para responsabilizar os envolvidos nesse tipo de ilícito”, disse.

Principais pontos
Conforme o texto aprovado, as instituições financeiras e creditícias, bem como os seus correspondentes ou subcontratados, deverão:

  • estabelecer protocolo de verificação adicional para operações solicitadas por aposentados e pensionistas, de forma a garantir a legitimidade da solicitação; e
  • validar, por meio hábil de confirmação da identidade e manifestação de vontade, qualquer operação de crédito consignado solicitada em nome dessas pessoas.

Será obrigatória a confirmação do aposentado ou pensionista por meio do uso de tecnologias que garantam a identidade e o consentimento para a operação, entre elas o reconhecimento biométrico e o acesso autenticado. Eventuais infratores estarão sujeitos a sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) .

O substitutivo também altera o Código de Defesa do Consumidor , a fim de proibir operações de crédito para aposentados e pensionistas por meio de telefonema e telemarketing ativo, salvo quando expressamente solicitadas pelo cliente.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Urgência para projeto do Imposto de Renda será votada nesta semana, definem líderes
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova incentivo ao uso de tecnologias aumentar o conforto de usuários de serviços públicos
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
36°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
34°

Sensação

7.9 km/h

Vento

15%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Projeto de Resolução altera nome de Medalha do Mérito da Juventude
Há 59 minutos Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul
Há 59 minutos Brasil cresce no cenário turístico internacional, aponta Marcelo Freixo
Há 59 minutos João Henrique questiona uso de depósitos judiciais pelo governo do Estado
Há 59 minutos Hashioka pede inclusão de escolas estaduais de Jateí no Programa MS Energia Limpa
Anúncio
Mais lidas
1
Há 8 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de ...
2
Há 10 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados