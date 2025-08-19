Whats

Mara Caseiro solicita poço artesiano para garantir água a pequenos produtores de Vicentina

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) soliciou ao governador Eduardo Riedel, a perfuração de um poço artesiano para atender os pequenos produtore...

19/08/2025 14h09
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) soliciou ao governador Eduardo Riedel, a perfuração de um poço artesiano para atender os pequenos produtores da Linha Iguaçu, no município de Vicentina. O pedido também foi encaminhado ao diretor-presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Renato Marcílio da Silva, ao diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Washington de Souza, e ao superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Mato Grosso do Sul, Mário Rosa da Silva. A solicitação atende demanda do vereador Claudinei Ribeiro de Lima, presidente da Câmara Municipal de Vicentina.

Segundo a deputada, a comunidade da Linha Iguaçu é composta, em sua maioria, por pequenos produtores rurais, que dependem da agricultura familiar e da pecuária em pequena escala para garantir o sustento e a renda. Essas famílias desempenham papel fundamental no abastecimento local e no fortalecimento da economia regional.

Entretanto, a região enfrenta graves dificuldades relacionadas à escassez de água, especialmente em períodos de estiagem prolongada, cada vez mais frequentes em decorrência das mudanças climáticas. A falta de recursos hídricos tem prejudicado a produção agrícola, comprometido o manejo de animais e impactado diretamente a qualidade de vida das famílias.

“A perfuração de um poço artesiano é uma medida urgente e essencial para garantir o acesso contínuo e seguro à água. Essa infraestrutura permitirá melhores condições de produção agrícola e pecuária, além de assegurar a permanência das famílias no campo”, destacou Mara Caseiro.

A deputada ressaltou ainda que o investimento representa um compromisso com o desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar e o bem-estar das comunidades rurais do município.

