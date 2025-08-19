Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada

Três Lagoas – MS, no dia 18 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta furtada.

Nesta segunda-feira, por volta das 20h30, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante policiamento ostensivo no bairro Vila Piloto, quando na rua 16 se deparou com um veículo Honda/CG125 fan abandonado na via, onde durante checagens constataram que a motocicleta havia sido furtada por volta das 12h30, quando se encontrava estacionada defronte a rua Coronel Augusto Correa da Costa, no bairro Jardim Alvorada.

Diante o fato, após recuperado o veículo foi entregue na Delegacia de Polícia para ser restituído a vítima.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

