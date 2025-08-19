Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa

O município de Angélica foi homenageado nesta terça-feira (19) na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo resultado al...

19/08/2025 13h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Vice-presidente da Assembleia, deputado Renato Câmara (MDB) parabeniza Angélica pelo índice de 86,5% de alunos do 2º ano alfabetizados na idade certa.
Vice-presidente da Assembleia, deputado Renato Câmara (MDB) parabeniza Angélica pelo índice de 86,5% de alunos do 2º ano alfabetizados na idade certa.

O município de Angélica foi homenageado nesta terça-feira (19) na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo resultado alcançado no Indicador Criança Alfabetizada 2024, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep. O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Casa, apresentou moção de congratulação destacando o desempenho da cidade, que obteve 86,5% das crianças do 2º ano alfabetizadas na idade certa.

O índice coloca Angélica entre os melhores resultados do Estado, bem acima da média sul-mato-grossense, de 55,87%, e da meta nacional estabelecida pelo MEC, de 52,8%. “Esse resultado reflete o empenho da gestão municipal, dos educadores, das famílias e dos estudantes. Todos juntos fortalecem as bases para o desenvolvimento educacional. E faço questão de registrar que, depois da saúde, a educação é a área que mais recebe recursos do nosso mandato, porque sabemos que é por meio dela que se constrói o futuro”, afirmou Câmara.

A avaliação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), criado pelo MEC e pelo Inep. Realizada entre outubro e novembro de 2024, envolveu cerca de dois milhões de estudantes em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, os números também foram positivos: o Estado avançou de 47,45% em 2023 para 55,87% em 2024, um crescimento de 8,4 pontos percentuais.

O desempenho de Angélica é atribuído ao comprometimento da gestão municipal, à participação da comunidade escolar, à formação continuada dos professores e ao acompanhamento pedagógico. Segundo Renato Câmara, a conquista serve de referência para outros municípios que buscam fortalecer as políticas públicas voltadas à educação. “Parabenizamos Angélica pelo exemplo que inspira outros municípios sul-mato-grossenses e reafirmamos nosso compromisso de valorizar a educação como caminho para o desenvolvimento social”, concluiu Renato. 

Parlamentar com trajetória marcada pelo compromisso social, Renato Câmara estudou e se formou em escolas públicas, é reconhecido como defensor da pessoa idosa e figura entre os deputados que mais destinam recursos para a educação em Mato Grosso do Sul, consolidando uma atuação voltada ao desenvolvimento humano e à valorização do serviço público.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Reunião foi realizada na Sala de Reuniões Cabo Almi ALEMS sediará audiência para debater Plano Estadual de Educação
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis capturam duas pessoas com mandado de prisão e aberto, na Capital
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
34°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

7.98 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 30 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 30 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Há 30 minutos Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Há 30 minutos Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome Ex-governador Reinaldo Azambuja compartilha nas redes sociais a história inusitada de um cavalo que herdou seu sobrenome após uma aposta eleitoral.
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 6 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 4 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados