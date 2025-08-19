Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa

O município de Angélica foi homenageado nesta terça-feira (19) na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo resultado alcançado no Indicador Criança Alfabetizada 2024, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep. O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Casa, apresentou moção de congratulação destacando o desempenho da cidade, que obteve 86,5% das crianças do 2º ano alfabetizadas na idade certa.

O índice coloca Angélica entre os melhores resultados do Estado, bem acima da média sul-mato-grossense, de 55,87%, e da meta nacional estabelecida pelo MEC, de 52,8%. “Esse resultado reflete o empenho da gestão municipal, dos educadores, das famílias e dos estudantes. Todos juntos fortalecem as bases para o desenvolvimento educacional. E faço questão de registrar que, depois da saúde, a educação é a área que mais recebe recursos do nosso mandato, porque sabemos que é por meio dela que se constrói o futuro”, afirmou Câmara.

A avaliação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), criado pelo MEC e pelo Inep. Realizada entre outubro e novembro de 2024, envolveu cerca de dois milhões de estudantes em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, os números também foram positivos: o Estado avançou de 47,45% em 2023 para 55,87% em 2024, um crescimento de 8,4 pontos percentuais.

O desempenho de Angélica é atribuído ao comprometimento da gestão municipal, à participação da comunidade escolar, à formação continuada dos professores e ao acompanhamento pedagógico. Segundo Renato Câmara, a conquista serve de referência para outros municípios que buscam fortalecer as políticas públicas voltadas à educação. “Parabenizamos Angélica pelo exemplo que inspira outros municípios sul-mato-grossenses e reafirmamos nosso compromisso de valorizar a educação como caminho para o desenvolvimento social”, concluiu Renato.

Parlamentar com trajetória marcada pelo compromisso social, Renato Câmara estudou e se formou em escolas públicas, é reconhecido como defensor da pessoa idosa e figura entre os deputados que mais destinam recursos para a educação em Mato Grosso do Sul, consolidando uma atuação voltada ao desenvolvimento humano e à valorização do serviço público.