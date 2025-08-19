Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, c...

19/08/2025 13h00
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (19).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Jardim Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian, Universitário, Alves Pereira e Centro Oeste.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário:

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitura realiza ação formativa sobre políticas culturais
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Funsat oferece 2.012 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (19)
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande lança 1º empreendimento dentro da nova lei de Habitação de Interesse Social
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
34°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

7.98 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 30 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 30 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Há 30 minutos Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Há 30 minutos Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome Ex-governador Reinaldo Azambuja compartilha nas redes sociais a história inusitada de um cavalo que herdou seu sobrenome após uma aposta eleitoral.
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 6 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 4 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados