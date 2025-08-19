Prefeito de Nioaque destaca filiação de Riedel ao PP como fortalecimento para Mato Grosso do Sul

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, oficializou nesta terça-feira (19) sua filiação ao Partido Progressista (PP), durante convenção nacional realizada em Brasília. Após mais de 20 anos no PSDB, Riedel afirmou que a mudança foi motivada pelo alinhamento de valores com a nova sigla e pelas transformações no cenário político nacional.

A filiação foi recebida com entusiasmo por lideranças do partido no Estado, que enxergam na chegada de Riedel um reforço importante para as próximas eleições e para a consolidação do PP em Mato Grosso do Sul.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães (PP), destacou que a decisão do governador fortalece o Progressistas e traz reflexos diretos para os municípios.

“A vinda do governador Riedel para o nosso partido representa um grande fortalecimento do Progressistas em Mato Grosso do Sul. Tenho certeza de que essa união trará ainda mais resultados positivos para os municípios, porque temos um governador comprometido com o desenvolvimento e com o diálogo”, afirmou Guimarães.

Durante seu discurso em Brasília, Riedel reafirmou o compromisso com uma gestão baseada na eficiência e no equilíbrio fiscal. Ele destacou investimentos em áreas estratégicas sem aumento de impostos, apontando esse modelo como exemplo a ser seguido também em nível nacional.

A presença do governador no PP foi celebrada por lideranças como a senadora Tereza Cristina, que ressaltou o fortalecimento do partido em Mato Grosso do Sul, e o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, que classificou Riedel como “uma grande estrela dos Progressistas no país”.

Com a mudança partidária, Riedel passa a ocupar papel de destaque dentro do PP, o que deve ampliar sua influência política e consolidar o partido como uma das principais forças do Estado.