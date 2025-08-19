Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Filiação

Prefeito de Nioaque destaca filiação de Riedel ao PP como fortalecimento para Mato Grosso do Sul

Durante seu discurso em Brasília, Riedel reafirmou o compromisso com uma gestão baseada na eficiência e no equilíbrio fiscal

19/08/2025 11h52
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, oficializou nesta terça-feira (19) sua filiação ao Partido Progressista (PP), durante convenção nacional realizada em Brasília. Após mais de 20 anos no PSDB, Riedel afirmou que a mudança foi motivada pelo alinhamento de valores com a nova sigla e pelas transformações no cenário político nacional.

A filiação foi recebida com entusiasmo por lideranças do partido no Estado, que enxergam na chegada de Riedel um reforço importante para as próximas eleições e para a consolidação do PP em Mato Grosso do Sul.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães (PP), destacou que a decisão do governador fortalece o Progressistas e traz reflexos diretos para os municípios.

“A vinda do governador Riedel para o nosso partido representa um grande fortalecimento do Progressistas em Mato Grosso do Sul. Tenho certeza de que essa união trará ainda mais resultados positivos para os municípios, porque temos um governador comprometido com o desenvolvimento e com o diálogo”, afirmou Guimarães.

Durante seu discurso em Brasília, Riedel reafirmou o compromisso com uma gestão baseada na eficiência e no equilíbrio fiscal. Ele destacou investimentos em áreas estratégicas sem aumento de impostos, apontando esse modelo como exemplo a ser seguido também em nível nacional.

A presença do governador no PP foi celebrada por lideranças como a senadora Tereza Cristina, que ressaltou o fortalecimento do partido em Mato Grosso do Sul, e o presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, que classificou Riedel como “uma grande estrela dos Progressistas no país”.

Com a mudança partidária, Riedel passa a ocupar papel de destaque dentro do PP, o que deve ampliar sua influência política e consolidar o partido como uma das principais forças do Estado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Bruno Peres/Agência Brasil Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
34°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

7.98 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 30 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 30 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Há 30 minutos Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Há 30 minutos Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome Ex-governador Reinaldo Azambuja compartilha nas redes sociais a história inusitada de um cavalo que herdou seu sobrenome após uma aposta eleitoral.
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 6 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 4 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados