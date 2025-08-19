Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova incentivo ao uso de tecnologias aumentar o conforto de usuários de serviços públicos

Texto continua em análise na Câmara dos Deputados

19/08/2025 11h51
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que incentiva o uso de tecnologias voltadas ao conforto dos usuários na prestação de serviços públicos.

Relator na comissão, o deputado Icaro de Valmir (PL-SE) recomendou a aprovação de uma versão (substitutivo) do Projeto de Lei 4193/21 , do deputado José Nelto (União-GO). Originalmente, o projeto previa serviços de voz inteligente no transporte público, para informar os passageiros sobre os pontos de parada.

Ícaro de Valmir explicou que o transporte coletivo é responsabilidade dos municípios, não do governo federal, e optou por incentivar, sem impor, a adoção dessas tecnologias.

“Entendemos que a legislação federal não deve impor obrigações sobre um serviço que é, por determinação constitucional, de competência exclusiva de outro ente da federação”, pontuou o relator. “Propomos assim um substitutivo que busca incentivar os entes responsáveis pela prestação do serviço a adotarem tecnologias que proporcionem mais conforto aos seus usuários”, concluiu.

A proposta altera a Lei de Concessão dos Serviços Públicos . Essa lei já exige que os serviços sejam regulares, eficientes, seguros, atualizados e com tarifas baixas. O novo texto acrescenta que a “atualização” deve incluir tecnologias que melhorem o conforto dos usuários.

Próximas etapas
O texto aprovado será ainda analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que cria programa para proteger dados dos consumidores
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova criação de banco de dados sobre condenados por violência doméstica e sexual
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
34°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

7.98 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 29 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 29 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 29 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Há 29 minutos Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Há 29 minutos Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome Ex-governador Reinaldo Azambuja compartilha nas redes sociais a história inusitada de um cavalo que herdou seu sobrenome após uma aposta eleitoral.
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 6 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 4 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados