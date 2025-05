Polícia Civil captura mulher evadida do sistema prisional por homicídio em Campo Grande

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF localizaram e capturaram, nesta segunda-feira (12), na Vila Taquarussu, G.C.R.A. (38), conhecida como “Polaca”, que possuía ordem de captura por estar evadida do sistema prisional, em decorrência de descumprimento da pena pelo crime de homicídio.

