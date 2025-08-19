Prefeitura realiza ação formativa sobre políticas culturais

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promoveu na última segunda-feira (18), no Parque Tecnológico de Campo Grande (Parktec CG), uma ação formativa voltada às políticas nacionais de fomento à cultura. O encontro reuniu cerca de 30 representantes de instituições culturais da Capital.

A atividade integrou o ciclo de formações do Ministério da Cultura (MinC), com foco na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e no Sistema Nacional de Cultura. A condução ficou a cargo de Binho Riani Perinotto, coordenador-geral da Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do MinC.

Durante a apresentação, Perinotto destacou a importância de promover clareza e capacitação na aplicação das legislações culturais, como a Lei Paulo Gustavo e a própria Lei Aldir Blanc.

“No Ministério da Cultura, temos feito um trabalho, desde a recriação da pasta, de oferecer assistência técnica e orientar corretamente tanto a sociedade civil quanto o poder público sobre os modos de execução das leis. Nosso objetivo é assegurar que a legislação seja cumprida em sua totalidade, fortalecendo o pacto federativo e a participação social”, afirmou.

O coordenador ressaltou ainda que iniciativas como a realizada em Campo Grande fazem parte da estratégia do MinC de aproximar as diretrizes nacionais da realidade local, por meio de capacitações, plantões de orientação e encontros territoriais que esclarecem dúvidas e detalham procedimentos.

Com essa ação, a Sectur reforça a preparação das instituições culturais para os novos ciclos de investimento e regulamentação previstos pela Política Nacional Aldir Blanc, considerada uma das principais ferramentas de fomento do setor cultural no país.

