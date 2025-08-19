Policiais civis capturam duas pessoas com mandado de prisão e aberto, na Capital

Policiais civis do Grupo de Operações e Investigações – GOI realizaram duas prisões nesta segunda-feira (18). Às 11h30, J.W.A.S (29) foi localizado e capturado na Vila Carvalho. Ele possuía Mandado de Prisão, com sentença decorrente de condenação transitada em julgado pelo delito furto qualificado, apenado em 1 ano, 10 meses e 18 dias, em regime prisional fechado.

Após a sua captura, o mesmo foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial do DEPAC/CEPOL, onde encontra-se a disposição da Justiça.

No período da tarde, T.P.C.G (35) foi preso no Jardim Paulista. Ele possuía Mandado de Prisão por evasão, expedido pela Segunda Vara de execução penal de Campo Grande. Após detido, foi encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da DEPAC CEPOL, onde permaneceu à disposição da Justiça.