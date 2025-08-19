Polícia Civil identifica restos mortais de indivíduo que estava desaparecido desde 2021

A Polícia Civil, por intermédio do Setor de Desaparecidos da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), identificou nesta segunda-feira (18), os restos mortais de indivíduo que estava desaparecido desde agosto de 2021. A identificação foi possível por meio de coleta de material genético da mãe da vítima.

Segundo apurado, no mesmo ano do desaparecimento, foi encontrada uma ossada em um terreno baldio localizado no Bairro Moreninha IV. Os ossos estavam acondicionados em um saco plástico.

No crânio da ossada havia sinais de violência, evidenciando tratar-se de um homicídio. Na época, a ocorrência foi encaminhada da 4ª Delegacia de Polícia Civil para a DHPP. Com o andamento das investigações, houve indícios de que os restos mortais pertenciam a Pedro Vilha Alta Torres, de 45 anos à época dos fatos.

Desse modo, foi colhido o material genético da ossada e, durante a campanha de coleta de DNA, realizada entre os dias 15 e 18 de agosto deste ano, foi coletado também o DNA da mãe da vítima, confirmando que os ossos eram mesmo de Pedro Vilha Alta Torres.

Diante disso, instaurou-se um Inquérito Policial, para elucidar o crime de homicídio.