Condenado por descumprir medidas protetiva é preso pela Polícia Civil em Corumbá

A Polícia Civil, por meio da e Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá-MS, cumpriu nesta segunda-feira (18), um mandado de prisão de indivíduo condenado pelo delito de descumprimento de medida protetiva. A ordem judicial foi expedida pela 1ª vara criminal de Corumbá, em desfavor de M.A.S.A., 36 anos. Ele foi condenado a cumprir pena em regime fechado.

O indivíduo foi localizado na região do bairro Jardim dos Estados. Assim que capturado, foi apresentado na unidade policial e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional.