Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Condenado por descumprir medidas protetiva é preso pela Polícia Civil em Corumbá

A Polícia Civil, por meio da e Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá-MS, cumpriu nesta segunda-feira (18), um mandado de prisão de indivíduo conden...

19/08/2025 09h42
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por meio da e Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá-MS, cumpriu nesta segunda-feira (18), um mandado de prisão de indivíduo condenado pelo delito de descumprimento de medida protetiva. A ordem judicial foi expedida pela 1ª vara criminal de Corumbá, em desfavor de M.A.S.A., 36 anos. Ele foi condenado a cumprir pena em regime fechado.

O indivíduo foi localizado na região do bairro Jardim dos Estados. Assim que capturado, foi apresentado na unidade policial e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Vice-presidente da Assembleia, deputado Renato Câmara (MDB) parabeniza Angélica pelo índice de 86,5% de alunos do 2º ano alfabetizados na idade certa. Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Reunião foi realizada na Sala de Reuniões Cabo Almi ALEMS sediará audiência para debater Plano Estadual de Educação
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
34°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

7.98 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 28 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 28 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Há 28 minutos Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Há 28 minutos Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome Ex-governador Reinaldo Azambuja compartilha nas redes sociais a história inusitada de um cavalo que herdou seu sobrenome após uma aposta eleitoral.
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 6 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 4 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados