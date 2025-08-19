Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo

A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de ...

19/08/2025 09h42
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de oito pessoas desaparecidas em Mato Grosso do Sul. A ação foi realizada entre os dias 5 e 15 de agosto, conduzida no Estado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Coordenadoria Geral de Perícia, através do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF).

Iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), a campanha nacional contou com 334 postos de coleta em todo o país, sendo 15 em Mato Grosso do Sul.

No Estado, 12 familiares procuraram os postos de coleta, sendo nove em Campo Grande, dois em Amambai e um em Três Lagoas. As amostras de saliva ou sangue serão inseridas nos bancos estadual e nacional de perfis genéticos, permitindo o cruzamento de informações para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Delegado Rodolfo Daltro, titular da DHPP

De acordo com o delegado Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro, coordenador da campanha em Mato Grosso do Sul e titular DHPP, quatro ocorrências de desaparecimento foram registradas durante o período da ação, incluindo um caso com mais de um ano.

“Em outros três desaparecimentos até então não registrados, não foi necessária a coleta de DNA, uma vez que a DHPP prontamente realizou diligências, identificou o paradeiro dessas pessoas e contatou os respectivos familiares”, explicou.

O delegado acrescentou ainda que o setor recebeu ligações de moradores do interior do Estado, que foram orientados a procurar as unidades do IALF em suas cidades para realizar a coleta do material.

Diretora do IALF, Josemirtes Socorro Prado

Serviço disponível o ano todo

Para a diretora do IALF, Josemirtes Socorro Prado, a campanha cumpre papel fundamental na divulgação do serviço, mas a coleta não se restringe ao período da mobilização nacional.

“Os resultados desta campanha são muito importantes, mas não representam um ponto final. Na Polícia Científica, a coleta acontece de forma contínua, durante todo o ano. A campanha tem justamente o papel de ampliar a divulgação e alertar a população sobre a existência desse serviço, que está sempre disponível”, ressaltou.

Onde procurar

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Científica disponibiliza postos de coleta durante todo o ano nas cidades de: Campo Grande, Amambai, Bataguassu, Costa Rica, Fátima do Sul, Nova Andradina, Coxim, Aquidauana, Naviraí, Corumbá, Jardim, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Paranaíba.

Clique aqui  e confira endereços, contatos e horários de funcionamento das unidades.

Comunicação Sejusp-MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Vice-presidente da Assembleia, deputado Renato Câmara (MDB) parabeniza Angélica pelo índice de 86,5% de alunos do 2º ano alfabetizados na idade certa. Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Reunião foi realizada na Sala de Reuniões Cabo Almi ALEMS sediará audiência para debater Plano Estadual de Educação
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
34°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

7.98 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 28 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 28 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Há 28 minutos Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Há 28 minutos Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome Ex-governador Reinaldo Azambuja compartilha nas redes sociais a história inusitada de um cavalo que herdou seu sobrenome após uma aposta eleitoral.
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 6 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 4 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados