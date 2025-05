Escola Funsat abre matrículas para sete cursos profissionalizantes do circuito “Qualifica”

A Escola Funsat está com matrículas abertas para sete cursos gratuitos do circuito “Qualifica”, edição 2025. As capacitações começam a partir deste mês de maio e contemplam diferentes áreas do conhecimento, com cargas horárias que variam de 9 a 40 horas-aula.

A programação tem início no dia 19 de maio com o curso de Tráfego Pago, que será ofertado no período matutino, das 7h às 11h, até o dia 23. Outra turma com o mesmo conteúdo será realizada entre os dias 26 e 30 de maio, também no período matutino.

Na mesma data, tem início o curso de Informática Básica – Noções de Word e Excel, com duas opções de turmas: matutina, entre os dias 19 e 23 de maio, e vespertina, entre os dias 19 e 30. A carga horária total é de 40 horas.

Também com início no dia 19, o curso de Marketing Digital – Noções Básicas será ofertado nos turnos matutino e vespertino, até o dia 30 de maio. A capacitação também tem carga horária de 40 horas.

A partir do dia 21 de maio, será ministrado o curso de Higiene na Manipulação de Alimentos, com carga horária de 9 horas. As aulas ocorrerão no período vespertino, das 13h às 17h, com duas turmas: de 21 a 23 e de 27 a 29 de maio. A exigência para matrícula é o Ensino Fundamental completo.

Já o curso de Primeiros Socorros, com carga horária de 12 horas, será ofertado nas mesmas datas e horários do curso anterior. Para esta capacitação, é necessário apenas ser alfabetizado.

A Escola Funsat é o departamento de ensino profissionalizante da Fundação Social do Trabalho (Funsat), credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As aulas ocorrerão na sede da Escola Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, bairro Vila Glória. Confira abaixo a relação completa dos cursos disponíveis em maio:



Tráfego Pago



Carga horária: 20h



Pré-requisito: Ensino Fundamental completo



Vagas: 15

Turma 1 (Matutino): 7h às 11h – 19/05 a 23/05

Turma 2 (Matutino): 7h às 11h – 26/05 a 30/05





Informática Básica – Noções de Word e Excel



Carga horária: 40h



Pré-requisito: Ser alfabetizado



Vagas: 10

Turma 1 (Matutino): 7h às 11h – 19/05 a 23/05

Turma 2 (Vespertino): 13h às 17h – 19/05 a 30/05





Marketing Digital – Noções Básicas



Carga horária: 40h



Pré-requisito: Ensino Fundamental completo



Vagas: 15

Turma 1 (Matutino): 7h às 11h – 19/05 a 23/05

Turma 2 (Vespertino): 13h às 17h – 19/05 a 30/05





Higiene na Manipulação de Alimentos



Carga horária: 9h



Pré-requisito: Ensino Fundamental completo



Vagas: 15

Turma 1 (Vespertino): 13h às 17h – 21/05 a 23/05

Turma 2 (Vespertino): 13h às 17h – 27/05 a 29/05





Primeiros Socorros



Carga horária: 12h



Pré-requisito: Ser alfabetizado



Vagas: 15

Turma 1 (Vespertino): 13h às 17h – 21/05 a 23/05

Turma 2 (Vespertino): 13h às 17h – 27/05 a 29/05







Mais informações estão disponíveis pelo Instagram oficial da Funsat (@funsat.cg), pelos telefones (67) 4042-0585 / 4042-5820 ou ainda pelo WhatsApp (67) 3314-3089.

As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGG9ZOmME1oduAfXbiKq2RibBJ5VEDKwCX0CPJURIhf97DUA/viewform?usp=preview .











#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto que mostra a fachada da Funsat, registrada durante o período do dia com destaque para a movimentação de pessoas entrando no prédio da Fundação.