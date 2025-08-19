Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Relator vai apresentar parecer sobre o fim da jornada 6x1 depois de ouvir setores interessados; ouça entrevista

Deputado procura opção, que não seja a escala 6 x 1 nem a 4 x 3; uma subcomissão será instalada nesta terça para estudar a proposta

19/08/2025 09h42
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O relator da subcomissão que vai analisar a jornada de trabalho de quatro dias por semana e três de descanso (4x3), deputado Luiz Gastão (PSD-CE), afirmou que vai apresentar um parecer em 90 dias, depois que ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e o governo. A ideia é que o parecer seja discutido posteriormente na Comissão de Constituição e Justiça.

“Vamos ver que setores ainda seguem a escala 6 x 1 e que efeitos essa mudança teria”, afirmou Gastão em entrevista à Rádio Câmara .

Ele disse que o mundo procura novas formas de contratação e citou, como exemplo, o Uber. “Hoje, muitos trabalhadores querem fazer a sua própria escala.”

A subcomissão
A subcomissão será instalada nesta terça-feira (19) e ficará vinculada à Comissão de Trabalho.

O colegiado vai discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/25 , que prevê a jornada 4x3, acaba com a escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso) e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais.

Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho será de até oito horas diárias e até 44 horas semanais.

Andamento da proposta
A PEC 8/25 será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania quanto à legalidade, juridicidade e constitucionalidade.

Se admitida, será examinada por uma comissão especial a ser criada, antes de ser votada em dois turnos pelo Plenário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova incentivo ao uso de tecnologias aumentar o conforto de usuários de serviços públicos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que cria programa para proteger dados dos consumidores
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
34°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

7.98 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 28 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 28 minutos Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta furtada
Há 28 minutos Angélica supera metas de alfabetização e é reconhecida na Assembleia Legislativa
Há 28 minutos Fumacê reforça combate ao Aedes em cinco bairros
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome Ex-governador Reinaldo Azambuja compartilha nas redes sociais a história inusitada de um cavalo que herdou seu sobrenome após uma aposta eleitoral.
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 6 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
4
Há 4 horas Campanha coleta DNA de desaparecidos em MS e reforça importância do serviço contínuo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados