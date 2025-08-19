Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas de violência doméstica em Sete Quedas

Nesta segunda-feira (18), a Delegacia de Polícia de Sete Quedas deu cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor de J.O.S (20) investiga...

19/08/2025 08h37
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta segunda-feira (18), a Delegacia de Polícia de Sete Quedas deu cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor de J.O.S (20) investigado por violência doméstica.

No âmbito da Operação Agosto Lilás, o Cartório Central e o Setor de Investigações Gerais (SIG) realizaram diligências visando intimar diversos autores de violência doméstica, com o objetivo de combater a crimes de Violência Doméstica. Durante a verificação de mandados judiciais em aberto, os policiais localizaram um suspeito com ordem de prisão expedida pela Vara da Comarca de Sete Quedas.

Rapidamente, a equipe do SIG conseguiu cumprir o mandado de prisão em desfavor de J.O.S., o qual possui aproximadamente seis boletins de ocorrência registrados por crimes como descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e perseguição — todos no âmbito da violência doméstica.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido ao hospital, onde se submeteu ao exame de corpo de delito, e segue à disposição da Justiça.

