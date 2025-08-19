Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Geral

Rádios Nacional e MEC têm crescimento em audiência no mês de julho

Números são da empresa Kantar Ibope Media.

19/08/2025 08h37
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As emissoras públicas de rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tiveram alta na audiência no mês de julho, consolidando uma tendência já apurada no segundo trimestre. Os números são da empresa Kantar Ibope Media.

As emissoras da rede da Rádio Nacional apresentaram crescimento em várias capitais. No Rio de Janeiro, a rádio que opera na frequência 87,1 cresceu 28% e se consolidou como a 15ª rádio mais ouvida da capital fluminense.

Em São Paulo, a Rádio Nacional teve crescimento de 9% em julho na comparação com junho. No Grande Recife, o aumento na audiência foi 16%. E em Brasília, houve alta de 5% sendo a rádio pública mais ouvida de Brasília.

As emissoras da Rádio MEC também registraram crescimento no mês de julho. No Rio, a emissora a alta alcançou 7% na audiência; em Brasília, de 12% e em Belo Horizonte de 27% - sempre na comparação com o mês anterior.

“Com esse resultado, a EBC reafirma seu compromisso de oferecer ao público brasileiro conteúdos plurais, de qualidade e alinhados à missão de promover cultura, informação e cidadania”, afirma o gerente executivo de rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Thiago Regotto.

“Os resultados confirmam a consolidação da Rádio MEC e da Rádio Nacional como referências de programação cultural, jornalística e de interesse público em diferentes praças do país”, destaca.

Consolidação da tendência de alta

No segundo trimestre de 2025, o mesmo levantamento da Kantar Ibope Media já havia apontado um crescimento relevante nas emissoras que formam a rede da Rádio Nacional. No período, houve um aumento médio de 27% na faixa horária entre 6h e 19h em comparação com o trimestre anterior.

O avanço havia sido impulsionado especialmente pelo desempenho das emissoras no Rio de Janeiro e em São Paulo, refletindo a consolidação da programação em rede.

A rede da Rádio Nacional é composta pelas emissoras de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília, que contam com medição mensal de audiência realizada pela Kantar Ibope Media. Também integram a rede outras estações que ainda não possuem aferição regular, como a de São Luís (MA), a de Tabatinga, no Alto Solimões (AM), além do sistema de alta potência da AM 980 e das transmissões em Ondas Curtas, voltadas especialmente para a região amazônica.

No horário de 6h às 19h, a rede da Rádio Nacional registrou naquele período a média de 13.982 ouvintes por minuto — um crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior. Todas as faixas horárias analisadas apresentaram crescimento (6h a 19h, 05h–00h e 05h–05h), com destaque para o período diurno, que concentrou o maior avanço percentual.

Em São Paulo, a Rádio Nacional FM 87,1 atingiu a marca de 5.729 ouvintes por minuto na faixa de 6h às 19h, um crescimento expressivo de 59%. Já no período das 5h à meia noite, o aumento foi de 54%.

No Rio de Janeiro, a emissora teve aumento de 25% no mesmo horário, o que a levou a conquistar um marco inédito: a entrada no ranking das 15 emissoras mais ouvidas da região metropolitana, com audiência crescente também na faixa das 05h às 00h. Recife também contribuiu para o bom desempenho da rede, com média de 1.476 ouvintes por minuto e crescimento de 24% no trimestre.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas de violência doméstica em Sete Quedas
© Tomaz Silva/Agência Brasil Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
Nioaque, MS
Atualizado às 07h05
25°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
24°

Sensação

4.09 km/h

Vento

33%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 35 minutos Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas de violência doméstica em Sete Quedas
Há 35 minutos Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024
Há 35 minutos Rádios Nacional e MEC têm crescimento em audiência no mês de julho
Há 2 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
Há 2 horas Comissão debate racismo ambiental e justiça climática
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 7 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados