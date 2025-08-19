Propostas ligadas à saúde e inclusão social serão votadas nesta terça-feira

Na sessão plenária desta terça-feira (19), os deputados devem votar quatro projetos conforme pauta da Ordem do Dia . A sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem início às 9h e é aberta à imprensa e ao público em geral.

Em redação final, os parlamentares votarão o Projeto de Lei 22/2025 , do deputado Neno Razuk (PL), que institui, no Estado, o uso do cordão de fita com desenhos de borboletas e/ou laços na cor roxa, como instrumento auxiliar de identificação de pessoas com fibromialgia.

Será votado em discussão única o Projeto de Lei 124/2025 , de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que declara a Utilidade Pública da Organização Não Governamental (ONG) Aliança, com sede no município de Coxim-MS. A ONG Aliança é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos, de finalidade social e filantrópica, com sede no município de Coxim. Conforme o texto, desde o ano de 2014, tem prestado relevantes serviços em prol da sociedade de Coxim.

Em segunda discussão os deputados apreciarão o Projeto de Lei 2/2025 , de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), que define deficiência auditiva e estabelece valor referencial da limitação auditiva e altera a Lei nº 3.181, de 21de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a Política Estadual para Promoção e Integração Social da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais.

Por fim, o Projeto de Lei 141/2025 , de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), será votado em primeira discussão. A proposta institui o Dia Estadual de Luta e Memória pelas Vítimas de Feminicídio, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências; recebeu parecer favorável e segue a regular tramitação na Casa de Leis.

Serviço