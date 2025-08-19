Mais infraestrutura para MS: Governo lança licitações para obras em Campo Grande e Corumbá

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou no Diário Oficial dois avisos de lançamento de licitação para importantes obras de infraestrutura urbana e rodoviária que vão beneficiar diretamente os municípios de Campo Grande e Corumbá.

Em Campo Grande, será realizada a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais no bairro Jardim Itatiaia (Etapa C), com investimento estimado em R$ 16,7 milhões. A licitação será no regime de empreitada por preço unitário, com critério de julgamento pelo menor preço, e a abertura da concorrência eletrônica está marcada para 3 de setembro de 2025, às 8h30 (horário local), por meio da plataforma E-Kronos.

Essa obra integra um convênio do Governo do Estado com a União, fruto de uma emenda da senadora Tereza Cristina no valor de R$ 44.198.572,02, que também contempla a pavimentação e drenagem do Jardim Itamaracá — atualmente na fase final de análise do projeto para seguir à licitação —, além das obras no Jardim Pelicano e Canaã I e na Vila Vargas, em Dourados, cujas licitações já foram lançadas e estão em fase de análise das propostas.

>Ruas do Jardim Itatiaia que receberão o novo asfalto.

Já em Corumbá, será implantada e pavimentada uma interseção em nível no km 740 da BR-262/MS, no trecho que liga a divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul à fronteira Brasil-Bolívia.

A obra consiste na construção de uma rotatória do tipo 'alongada', projetada para oferecer maior segurança viária aos motoristas, já que hoje o local conta apenas com uma interseção do tipo 'gota', que representa riscos de acidentes.

O ponto também dá acesso ao balneário Menck e é estratégico para o escoamento do minério de ferro proveniente da região de Corumbá.

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no tráfego de veículos pesados na área, já que a BR-262 é utilizada para transportar o minério até portos fluviais no rio Paraguai. A intervenção terá extensão de 1,41 quilômetro e investimento estimado em R$ 10,4 milhões. A concorrência eletrônica está agendada para 3 de setembro de 2025, às 9h30 (horário local), pelo site da Agesul.

>Rotatória na BR-262, que dá acesso a entrada do balneário Menck.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, as obras representam mais um passo importante na melhoria da mobilidade e no fortalecimento da logística do Estado.

"Estamos investindo de forma estratégica para modernizar a infraestrutura urbana e rodoviária, garantindo mais qualidade de vida para os moradores e fortalecendo a economia regional. São projetos que trazem benefícios imediatos e que também preparam Mato Grosso do Sul para crescer de forma sustentável", destacou.

Essas iniciativas reforçam o compromisso do Governo do Estado em ampliar e modernizar a infraestrutura de Mato Grosso do Sul, melhorando a mobilidade urbana, fortalecendo a logística e garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população.

>Asfalto já pronto no Jardim Itatiaia.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog

Fotos: Chico Ribeiro/Arquivo