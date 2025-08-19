Geladeira Literária: projeto de presídio leva incentivo à leitura e sustentabilidade a escola rural em Miranda

Em um gesto que uniu cultura, educação e sustentabilidade, a Escola Municipal Rural Beatriz de Barros Bumlai, na Fazenda Cristo Redentor – BR Pec, em Miranda, recebeu, na última semana, a Geladeira Literária, iniciativa do projeto“Aromas, Sabores e Saberes do Pantanal”, desenvolvido pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciario), por meio do EPA (Estabelecimento Penal de Aquidauana).

O evento foi realizado em comemoração ao Dia do Estudante e ao Dia do Judiciário, reunindo ações de incentivo à leitura, promoção da sustentabilidade, prevenção, inclusão e evangelização.

Como parte da celebração, as crianças receberam picolés e pirulitos, e os professores foram presenteados com lápis sementes, folders e marcadores de página confeccionados em papel semente — símbolo da mensagem de que o conhecimento e a natureza podem florescer lado a lado.

Com dois anos de existência, o Geladeira Literária foi idealizado por policiais penais, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação, a reintegração social e a sustentabilidade.

A iniciativa dá nova vida a geladeiras inutilizadas, recolhidas de descartes no meio ambiente, que são reformadas por reeducandos do Estabelecimento Penal de Aquidauana. Após revitalizadas, elas se transformam em pequenas bibliotecas comunitárias acessíveis à população.

Até agora, 16 unidades da Geladeira Literária já foram instaladas em locais estratégicos de Aquidauana, Anastácio e Miranda, como a Casa de Acolhimento, CMEIs, distritos rurais, terras indígenas e escolas pantaneiras, levando livros a comunidades muitas vezes distantes de bibliotecas convencionais.

Uma das unidades fixas, localizada na esquina das ruas Duque de Caxias e Giovani Toscano de Brito, em Aquidauana, tornou-se um ponto de referência para a troca e o acesso gratuito a livros. Os idealizadores também realizam doações frequentes a escolas, incentivando o hábito da leitura desde a infância.

A iniciativa busca ser uma poderosa ferramenta de transformação social, unindo literatura, inclusão, consciência ambiental e reeducação. A iniciativa integra o projeto Aromas, Sabores e Saberes do Pantanal, que atua com base na tríade: horticultura, plantas medicinais e literatura.

A entrega na Escola Municipal Rural Beatriz de Barros Bumlai contou com a presença do juiz da Comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli, de representantes da Secretaria Municipal de Educação de Miranda, policiais penais, diretores e coordenadores da fazenda.

O juiz Luciano Pedro Beladelli foi homenageado por seu trabalho inspirador à frente do Judiciário, sendo reconhecido como incentivador da educação, da cidadania e do desenvolvimento social na região. Também foram entregues mini canteiros de hortaliças e plantas medicinais, aproximando a literatura de práticas sustentáveis.

