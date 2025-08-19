Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat oferece 2.012 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (19)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 2.012 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande nesta terça-feira (19), através de 197 anunciant...

19/08/2025 05h20
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 2.012 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande nesta terça-feira (19), através de 197 anunciantes que recrutam para 146 diferentes profissões. Para se candidatar, os interessados precisam ter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Entre as vagas em destaque, estão: açougueiro (39 vagas), assistente de vendas (6 vagas), atendente de padaria (20 vagas), auxiliar de armazenamento (6 vagas), auxiliar de cozinha (34 vagas), auxiliar de limpeza (122 vagas), desossador (100 vagas), fonoaudióloga (1 vaga), frentista (4 vagas), magarefe (100 vagas), operador de caixa (237 vagas), além de 7 vagas para pedreiros.

A Funsat também disponibiliza 1.225 vagas para candidatos sem experiência prévia. As oportunidades incluem: ajudante de açougueiro (2 vagas), alimentador de linha de produção (15 vagas), auxiliar técnico eletrônico (5 vagas), gerente comercial (3 vagas), operador de bomba de concreto (6 vagas), repositor de mercadorias (105 vagas), e mais 6 vagas para vendedores de atuação pracista.

Além disso, o público PCD (Pessoa com Deficiência) tem 14 vagas exclusivas, distribuídas entre funções como auxiliar de linha de produção (5 vagas), auxiliar de limpeza (2 vagas), empacotador à mão (2 vagas), porteiro (1 vaga), auxiliar de escritório (1 vaga), atendente de lojas (1 vaga), almoxarife (1 vaga), e agente de saneamento (1 vaga).

Como se candidatar

Para mais informações sobre as vagas, o trabalhador pode comparecer ao Guichê 1 da sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, ou ligar para (67) 4042-0585 – Ramal 5800. Também é possível acompanhar as oportunidades e obter detalhes pelo perfil oficial no Instagram: @funsat.cg ou acessar o site da Prefeitura de Campo Grande clicando aqui.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Campo Grande lança 1º empreendimento dentro da nova lei de Habitação de Interesse Social
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeita Adriane participa de inauguração de escola e sede do Sistema Comércio MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitas se reúnem em Campo Grande para debater liderança feminina na gestão pública
Nioaque, MS
Atualizado às 07h05
25°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
24°

Sensação

4.09 km/h

Vento

33%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 34 minutos Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas de violência doméstica em Sete Quedas
Há 34 minutos Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024
Há 34 minutos Rádios Nacional e MEC têm crescimento em audiência no mês de julho
Há 2 horas Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
Há 2 horas Comissão debate racismo ambiental e justiça climática
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 7 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados