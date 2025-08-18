Whats

Campo Grande - MS

Prefeitas se reúnem em Campo Grande para debater liderança feminina na gestão pública

Campo Grande será palco, nesta quarta-feira (20), de um evento inédito: o “Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanç...

18/08/2025 23h55
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Campo Grande será palco, nesta quarta-feira (20), de um evento inédito: o “Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanças Públicas”, promovido pela Comissão de Prefeitas da FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.

O evento integra o calendário comemorativo dos 126 anos de Campo Grande e reunirá prefeitas, secretárias de finanças e secretárias de políticas para mulheres, para debater e fomentar o protagonismo feminino na gestão pública no Brasil.

Com mais de 100 gestoras inscritas, entre elas, 20 prefeitas e vice-prefeitas, o encontro promete ser um espaço para troca de experiências e fortalecimento da participação das mulheres nos cargos de gestão das prefeituras brasileiras, com debates qualificados sobre governança do orçamento, justiça climática no orçamento e estímulo ao empreendedorismo feminino.

O evento conta com o apoio do Sebrae/MS, da Abrasf (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais) e da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

Serviço:

Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanças Públicas

Quando: 20/8, das 08h30 às 18h

Onde: Grand Park Hotel, em Campo Grande/MS

