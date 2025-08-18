Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Prefeita Adriane participa de inauguração de escola e sede do Sistema Comércio MS

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou nesta segunda-feira (18) de dois eventos que marcam avanços importantes para a educação e o s...

18/08/2025 23h55
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou nesta segunda-feira (18) de dois eventos que marcam avanços importantes para a educação e o setor produtivo da Capital: a inauguração da Escola Sesc Ensino Médio Dr. José Roberto Tadros e o lançamento da nova sede do Sistema Comércio MS.

A nova unidade escolar, localizada no Centro, foi construída em uma área de 2 mil m² e tem capacidade para atender mais de 200 alunos em tempo integral. Com salas modernas, auditório e quadra poliesportiva, a escola aposta em uma metodologia inovadora voltada para o protagonismo dos jovens.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante a cerimônia, a prefeita destacou a relevância da parceria entre instituições que contribuem para o futuro da cidade. “Campo Grande vive um novo momento de oportunidades, e iniciativas como esta fortalecem nossa juventude e ajudam a preparar cidadãos mais capacitados para transformar a nossa sociedade”, afirmou Adriane Lopes.

Ainda no período da tarde, foi lançada a pedra fundamental da nova sede do Sistema Comércio MS, que reunirá os serviços da Fecomércio, Sesc e Senac em um edifício de nove pavimentos no Centro da Capital. O projeto prevê auditórios, salas de reunião, coworking, Restaurante Escola e espaços modernos com conceitos de sustentabilidade e acessibilidade. As obras devem começar em agosto de 2025, com prazo de conclusão de até 18 meses.

Para a prefeita, os investimentos reforçam o protagonismo de Campo Grande como polo de desenvolvimento. “Quando o setor produtivo investe em Campo Grande, quem ganha é toda a população. Essas estruturas fortalecem a economia local, geram empregos e aproximam os jovens das oportunidades que surgem”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Os eventos contaram com a presença do presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, além de autoridades municipais e estaduais.

