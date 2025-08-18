Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Campo Grande lança 1º empreendimento dentro da nova lei de Habitação de Interesse Social

A Prefeitura de Campo Grande abriu no último sábado (16), o cadastro para os interessados em adquirir um imóvel do Condomínio Mathisa, empreendimen...

18/08/2025 23h55
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande abriu no último sábado (16), o cadastro para os interessados em adquirir um imóvel do Condomínio Mathisa, empreendimento da MRV que contará com 576 apartamentos, sendo parte deles destinados à EMHA. O lançamento foi marcado pela entrega do alvará de construção e pela assinatura do termo de compromisso, representando um marco histórico por ser o primeiro empreendimento habitacional lançado em Campo Grande, dentro das regras da nova legislação de Habitação de Interesse Social (HIS).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Campo Grande está recebendo um investimento de R$ 90 milhões na área da habitação de interesse social com esse empreendimento. Somos a única cidade do país a oferecer até três subsídios para o incentivo da casa própria, e isso faz toda a diferença para as famílias que desejam adquirir um imóvel. Desde o início dessa gestão, estamos trabalhando pela desburocratização e, hoje, colhemos os frutos com o lançamento dessas novas moradias”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Campo Grande se reinventa com essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Todas as empresas que desejarem investir em nossa cidade encontrarão as portas abertas. O cadastro para os interessados em adquirir um desses apartamentos começa hoje, pelo site da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), para que possamos intermediar e participar desse processo que representa a realização do sonho da casa própria. Que venham cada vez mais empreendimentos e oportunidades para Campo Grande”, afirmou o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Essa parceria e união entre as áreas não é algo que se encontra com frequência pelo Brasil. A construção desse projeto, que se tornou um case, contou com reuniões mensais em que fomos recebidos pelas secretarias para contribuir com o desenvolvimento e garantir o cumprimento da legislação. Estivemos muito empenhados nesse processo e temos a intenção de criar mais empreendimentos nesse segmento para contribuir com o crescimento de Campo Grande”, afirmou a representante da MRV, Ednéia Teixeira.

O Condomínio Mathisa será construído na região da Vila Nasser, em uma área classificada como ZEIS II (Zona Especial de Interesse Social). De acordo com a Lei nº 421/2021, essas áreas permitem flexibilizações nas normas urbanísticas, com o objetivo de viabilizar empreendimentos habitacionais, promover a inclusão urbana de famílias em situação de vulnerabilidade e estimular a utilização de terrenos ociosos de forma planejada e sustentável.

As unidades habitacionais serão enquadradas como Habitação de Mercado Popular (HMP), das quais no mínimo 15% serão reservadas ao cadastro habitacional da EMHA, garantindo que parte dos imóveis seja destinada à habitação popular. Essas unidades específicas serão classificadas como Habitação de Interesse Popular (HIP) e disponibilizadas por meio de processo seletivo realizado pela EMHA.

Como se cadastrar

O cadastro dos interessados deve ser realizado exclusivamente pelo link https://emhadigital.campogrande.ms.gov.br/ , no campo “Processo seletivo – Financiamento – Minha Casa Minha Vida”. O cadastro ficará disponível até às 23h59 do dia 18 de setembro de 2025. É importante que os dados sejam preenchidos com o máximo de informações possíveis, a fim de facilitar a análise e a localização dos candidatos. Cabe destacar que não há cobrança de qualquer taxa para a inscrição.

Não poderão participar do processo de seleção os interessados que:

  • Possuam financiamento habitacional ativo ou inativo com recursos do FGTS ou em condições equivalentes ao SFH em qualquer parte do país;
  • Tenham o nome inscrito no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT);
  • Sejam proprietários, promitentes compradores, titulares de direitos de aquisição ou arrendatários de imóvel residencial com padrão mínimo de habitabilidade e infraestrutura básica (água, esgoto e energia);
  • Já tenham recebido benefícios habitacionais custeados por recursos da União, Estado ou Município;
  • Não confirmem em tempo hábil as informações prestadas no cadastro;
  • Apresentem restrições junto a órgãos de proteção ao crédito.

Seleção e documentação

Após o encerramento do período de cadastramento, os dados dos inscritos serão encaminhados à empresa credenciada que atenderem às demandas da EMHA. A qualquer tempo, os cadastrados serão convocados para análise cadastral mediante apresentação dos seguintes documentos: Documento de identidade, CPF ou CNH; Comprovante de renda (holerite ou declaração de Imposto de Renda).

A listagem completa dos interessados, contendo as informações constantes, será publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), no site da EMHA e disponibilizada para a empresa credenciada. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser encaminhados para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (67) 3314-3900

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeita Adriane participa de inauguração de escola e sede do Sistema Comércio MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitas se reúnem em Campo Grande para debater liderança feminina na gestão pública
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Circuito da Saúde leva exames de ultrassom à USF Estrela Dalva
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 22°
25°

Sensação

3.01 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 45 minutos Campo Grande lança 1º empreendimento dentro da nova lei de Habitação de Interesse Social
Há 45 minutos Prefeita Adriane participa de inauguração de escola e sede do Sistema Comércio MS
Há 45 minutos Prefeitas se reúnem em Campo Grande para debater liderança feminina na gestão pública
Há 2 horas Motta recebe presidente do Equador e defende colaboração no combate ao crime organizado
Há 2 horas MS Vacina Mais Sarampo: força-tarefa do Governo amplia combate à doença
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 7 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados