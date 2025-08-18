Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS Vacina Mais Sarampo: força-tarefa do Governo amplia combate à doença

Dose zero estará disponível em todo o Estado para crianças de 6 a 11 meses, e também promoverá a atualização vacinal para não vacinados de 12 meses...

18/08/2025 22h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Dose zero estará disponível em todo o Estado para crianças de 6 a 11 meses, e também promoverá a atualização vacinal para não vacinados de 12 meses a 59 anos, com Dia D em 30 de agosto

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), publicou a Nota Técnica nº 05/2025, que institui a campanha emergencial de intensificação contra o sarampo em todo o Estado. A ação foi motivada pelo risco de reintrodução do vírus devido ao aumento de casos em países vizinhos e pela declaração de emergência de saúde pública na Bolívia, que já registra 269 casos confirmados. No Paraguai também foram notificados casos da doença.

Conforme a nota datada desta segunda-feira (18), a campanha “MS Vacina Mais: Sarampo” será realizada entre 18 e 31 de agosto de 2025, com Dia D de mobilização em 30 de agosto (sábado), abrangendo todos os 79 municípios. A estratégia inclui a aplicação da dose zero para bebês de 6 a 11 meses, além da vacinação seletiva de pessoas de 12 meses a 59 anos sem histórico vacinal ou com esquema incompleto.

>Foto: Agência Brasil
>Foto: Agência Brasil

Também estão previstas ações de sensibilização e capacitação, como os seminários “Imersão em Sarampo” em Dourados (28/08) e Ponta Porã (29/08), voltados para equipes de saúde.

Segundo Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES, a mobilização busca reduzir o risco de circulação do vírus no estado. “O objetivo é interromper qualquer possibilidade de transmissão, vacinando o público-alvo no menor tempo possível, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade”.

Nesta segunda-feira, a Coordenadoria de Imunização da SES esteve reunida via web com representantes das imunizações de todos os municípios do Estado, com o intuito de fornecer orientações sobre a campanha.

Importância da adesão

Secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone reforça que a participação da população é determinante para o sucesso da estratégia. “A vacinação é a principal forma de prevenção. É fundamental que todos verifiquem sua situação vacinal e procurem o serviço de saúde para se proteger e proteger a comunidade”, reforça.

O plano estadual segue as recomendações do Ministério da Saúde, que alerta para o aumento de casos em países vizinhos e em outras regiões do mundo. Em Mato Grosso do Sul, até a semana epidemiológica 32, foram registrados 29 casos suspeitos, dos quais 25 já foram descartados e 4 seguem em investigação.

Confira a íntegra da nota técnica sobre a campanha MS Vacina Mais: Sarampo clicando aqui .

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: Helton Davis

