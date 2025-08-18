Polícia Civil cumpre mandado de prisão de foragido condenado pelo delito de furto em Aquidauana

A 1º DP de Aquidauana, cumpriu nesta segunda-feira (18) mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de C.C.P. 27 anos, condenado pelo delito de furto.

C.C.P., foi condenado a cumprir pena em regime fechado, após ser considerado evadido do sistema prisional. A prisão ocorreu em diligências realizadas na região do Bairro Alto.

O mandado foi cumprido com sucesso e o foragido foi apresentado na unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena em regime fechado.