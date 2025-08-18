Polícia civil cumpre mandados de prisão em Costa Rica

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Costa Rica, cumpriu nesta segunda-feira (18), dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário contra indivíduos condenados pelo crime de homicídio.

Os presos – J.O.F de 63 anos e R.S.N. de 68 anos – foram localizados na zona rural de Costa Rica, após diligências investigativas da equipe policial.

Um dos mandados foi expedido pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em razão de condenação por homicídio. O outro mandado foi expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente a condenação também pelo crime de homicídio, com pena fixada em 12 anos de reclusão.

As ordens judiciais foram devidamente cumpridas, sendo os indivíduos recolhidos e colocados à disposição da Justiça.