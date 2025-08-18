Pedido de Coronel David por manutenção na MS-228 tem avanço com anúncio de licitação

O deputado estadual Coronel David (PL) solicitou em 2024 a manutenção urgente da rodovia MS-228, em Corumbá. Nesta segunda-feira (18), o Governo do Estado anunciou que a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) vai abrir licitação para contratar empresa responsável pela execução de obras de revestimento primário em cerca de 89 quilômetros da via.

Na época, a demanda chegou ao gabinete do deputado por meio de um ofício encaminhado pelo presidente da Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Novilho Precoce, Rafael Nunes Gratão. No documento, a entidade solicitava a intervenção junto ao governo estadual para garantir a realização da manutenção necessária.

Na solicitação ao Governo do Estado, Coronel David destacou as dificuldades enfrentadas pela população que depende da rodovia, especialmente pela precariedade do trecho em períodos de chuva, prejudicando o escoamento da produção local e o tráfego de moradores. “Agora, com o anúncio do governo, a expectativa é que as obras levem mais segurança e desenvolvimento para a região pantaneira”, comemorou Coronel David.

Segundo o aviso publicado no Diário Oficial do Estado, a licitação prevê a implantação de revestimento primário em trechos da MS-228, abrangendo desde a entrada da MS-432 e MS-184, incluindo segmentos remanescentes entre o km 45 ao km 84,5 e do km 181,5 ao km 231,5. O investimento estimado ultrapassa R$ 68 milhões.