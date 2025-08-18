Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Pedido de Coronel David por manutenção na MS-228 tem avanço com anúncio de licitação

O deputado estadual Coronel David (PL) solicitou em 2024 a manutenção urgente da rodovia MS-228, em Corumbá. Nesta segunda-feira (18), o Governo do...

18/08/2025 21h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Coronel David (PL) solicitou em 2024 a manutenção urgente da rodovia MS-228, em Corumbá. Nesta segunda-feira (18), o Governo do Estado anunciou que a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) vai abrir licitação para contratar empresa responsável pela execução de obras de revestimento primário em cerca de 89 quilômetros da via.

Na época, a demanda chegou ao gabinete do deputado por meio de um ofício encaminhado pelo presidente da Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Novilho Precoce, Rafael Nunes Gratão. No documento, a entidade solicitava a intervenção junto ao governo estadual para garantir a realização da manutenção necessária.

Na solicitação ao Governo do Estado, Coronel David destacou as dificuldades enfrentadas pela população que depende da rodovia, especialmente pela precariedade do trecho em períodos de chuva, prejudicando o escoamento da produção local e o tráfego de moradores. “Agora, com o anúncio do governo, a expectativa é que as obras levem mais segurança e desenvolvimento para a região pantaneira”, comemorou Coronel David.

Segundo o aviso publicado no Diário Oficial do Estado, a licitação prevê a implantação de revestimento primário em trechos da MS-228, abrangendo desde a entrada da MS-432 e MS-184, incluindo segmentos remanescentes entre o km 45 ao km 84,5 e do km 181,5 ao km 231,5. O investimento estimado ultrapassa R$ 68 milhões.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia civil cumpre mandados de prisão em Costa Rica
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão de foragido condenado pelo delito de furto em Aquidauana
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Free Flow: sistema inovador reduziu filas nas estradas, gerou economia e aumentou a efetividade da fiscalização
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 22°
25°

Sensação

3.01 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Campo Grande lança 1º empreendimento dentro da nova lei de Habitação de Interesse Social
Há 59 minutos Prefeita Adriane participa de inauguração de escola e sede do Sistema Comércio MS
Há 59 minutos Prefeitas se reúnem em Campo Grande para debater liderança feminina na gestão pública
Há 2 horas Motta recebe presidente do Equador e defende colaboração no combate ao crime organizado
Há 2 horas MS Vacina Mais Sarampo: força-tarefa do Governo amplia combate à doença
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 3 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 7 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados