Mais desenvolvimento chegando: MS avança com novas frentes de infraestrutura em Dourados, Corumbá e Jardim

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), segue ampliando os investimentos em mobilidade urbana e logística.

Nesta semana, foram homologadas e lançadas novas licitações, publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) , que contemplam os municípios de Dourados, Corumbá e Jardim, reforçando o compromisso de garantir mais qualidade de vida à população e apoiar o desenvolvimento econômico do Estado.

Em Corumbá, mais precisamente no Pantanal, está em fase de licitação a obra de implantação da rodovia em revestimento primário na MS-228, em dois trechos que totalizam cerca de 89,5 quilômetros. A iniciativa também contempla as condicionantes ambientais previstas pela licença expedida pelo Imasul e visa garantir melhorias na trafegabilidade da região, especialmente no escoamento da produção.

O investimento estimado é de R$ 68,2 milhões, com abertura da concorrência eletrônica prevista para 5 de setembro de 2025, às 8h30 (horário local), por meio da plataforma E-Kronos.

A obra é considerada estratégica para a região, dentro de um novo olhar que a Agesul tem direcionado às intervenções no Pantanal. O trecho em licitação vai facilitar o acesso de quem vem da BR-163 em direção ao Porto da Manga, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego. Desta obra, o Governo do Estado já concluiu o revestimento primário em dois trechos da MS-228 e falta apenas este segmento para concluir todo o trajeto da via.

>Nesta etapa, o revestimento primário será feito no trecho em vermelho no mapa.

“O investimento em estradas nas áreas mais remotas do Pantanal é fundamental para garantir que a população tenha acesso a serviços básicos e de emergência. Ao mesmo tempo, buscamos soluções que respeitem e protejam o bioma, assegurando sua preservação. Essas vias também são importantes para viabilizar ações de combate a incêndios e outras iniciativas de proteção ambiental”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Em Dourados, foi homologada a licitação para a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no acesso ao Hospital de Amor, uma demanda fundamental para melhorar o tráfego na região e dar mais conforto e segurança ao acesso da unidade hospitalar, com investimento de R$ 2,3 milhões e prazo de execução de 240 dias.

No município de Jardim, a Agesul lançou licitação para a pavimentação e drenagem da Rua Deolindo Peixoto e vias adjacentes, um projeto aguardado pelos moradores da região. O valor estimado é de R$ 3,47 milhões, e a disputa está marcada para o dia 5 de setembro de 2025, às 9h30 (horário local), também pelo sistema eletrônico.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog

Fotos: Divulgação/Agesul