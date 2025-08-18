Whats

Aniversário
Câmara

Comissão aprova grupos de acolhimento para pacientes e familiares em unidades do SUS

A proposta admite a participação de voluntários na prestação desse serviço

18/08/2025 20h43
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 175/24 , que cria grupos de acolhimento nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), com a atribuição de esclarecer, acolher, confortar e auxiliar os pacientes, seus familiares e acompanhantes. Pela proposta, os grupos serão integrados por profissionais de saúde e de assistência social, sendo também admitida a participação de voluntários.

O texto, do deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), foi aprovado por recomendação do relator, deputado Ricardo Maia (MDB-BA).

“A presença de pessoas capacitadas para acolher, orientar e prestar esclarecimentos nas unidades de saúde contribui para promover conforto, confiança e tranquilidade a pacientes e seus familiares”, afirmou o relator.

Maia disse ainda que a medida tem potencial para humanizar o atendimento e fortalecer o vínculo entre usuários e sistema de saúde. Ele considerou que sua execução não demandará muitos recursos financeiros, uma vez que está prevista a participação voluntária.

Próximos passos
 A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
27°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
