Circuito da Saúde leva exames de ultrassom à USF Estrela Dalva

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza nesta quarta-feira (20), mais uma edição do “Circuito da Saúde: Sesau Mais Perto de Você”, desta vez na USF Dr. João Miguel Basmage, conhecida por USF Estrela Dalva.

O destaque desta edição será a realização de 20 exames de ultrassonografia no período da tarde, previamente agendados por meio do Sistema de Regulação (Sisreg). Os pacientes foram selecionados a partir de busca ativa na região de abrangência da unidade e bairros vizinhos e já receberam confirmação do agendamento.

“Serão realizados exames que não precisam de preparo, ou seja, o paciente não precisa estar de jejum”, explica a superintendente da rede de atenção à saúde, Ana Paula Resende. Ela ainda reforça que os pacientes que farão os exames já foram informados sobre o horário que deverão comparecer à USF.

A unidade estará aberta ao público das 7h às 17h, oferecendo também uma série de serviços gratuitos em saúde, como atendimentos médicos e de enfermagem, atualização do calendário vacinal, coleta de exame preventivo, avaliação odontológica, testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites, atendimentos multiprofissionais para crianças, além de atividades de saúde mental, auriculoterapia e orientações de autocuidado.

A ação contará ainda com vacinação antirrábica de cães e gatos, coleta de sangue de animais para diagnóstico de leishmaniose, pré-cadastro para castração, além de atividades educativas de prevenção e controle de vetores, incluindo orientações sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A USF Dr. João Miguel Basmage, está localizada na Avenida Senhor do Bonfim, 2.685 – no Taquaral Bosque.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra profissional em atendimento a paciente.