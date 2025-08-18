Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Circuito da Saúde leva exames de ultrassom à USF Estrela Dalva

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza nesta quarta-feira (20), mais uma edição do “Circuito da S...

18/08/2025 20h43
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza nesta quarta-feira (20), mais uma edição do “Circuito da Saúde: Sesau Mais Perto de Você”, desta vez na USF Dr. João Miguel Basmage, conhecida por USF Estrela Dalva.

O destaque desta edição será a realização de 20 exames de ultrassonografia no período da tarde, previamente agendados por meio do Sistema de Regulação (Sisreg). Os pacientes foram selecionados a partir de busca ativa na região de abrangência da unidade e bairros vizinhos e já receberam confirmação do agendamento.

“Serão realizados exames que não precisam de preparo, ou seja, o paciente não precisa estar de jejum”, explica a superintendente da rede de atenção à saúde, Ana Paula Resende. Ela ainda reforça que os pacientes que farão os exames já foram informados sobre o horário que deverão comparecer à USF.

A unidade estará aberta ao público das 7h às 17h, oferecendo também uma série de serviços gratuitos em saúde, como atendimentos médicos e de enfermagem, atualização do calendário vacinal, coleta de exame preventivo, avaliação odontológica, testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites, atendimentos multiprofissionais para crianças, além de atividades de saúde mental, auriculoterapia e orientações de autocuidado.

A ação contará ainda com vacinação antirrábica de cães e gatos, coleta de sangue de animais para diagnóstico de leishmaniose, pré-cadastro para castração, além de atividades educativas de prevenção e controle de vetores, incluindo orientações sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A USF Dr. João Miguel Basmage, está localizada na Avenida Senhor do Bonfim, 2.685 – no Taquaral Bosque.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra profissional em atendimento a paciente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Ampliação do Hospital Regional é pauta de reunião para discutir Estudo de Impacto de Vizinhança
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS CG 126 anos: Obras transformam bairros do Segredo e levam mais dignidade à população
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Capital inicia 4ª turma do EpiSUS Fundamental para fortalecer vigilância em saúde
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
27°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
26°

Sensação

2.49 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 26 minutos Comissão aprova grupos de acolhimento para pacientes e familiares em unidades do SUS
Há 26 minutos Comissão aprova vacinação de animais domésticos contra doenças transmissíveis a humanos
Há 26 minutos Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral
Há 26 minutos Circuito da Saúde leva exames de ultrassom à USF Estrela Dalva
Há 26 minutos Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados