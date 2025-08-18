13º BPM recebe reforço de 28 policiais militares para atuação em Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado e Inocência

Paranaíba (MS) – O13º Batalhão de Polícia Militarde Paranaíba recebeu, nesta segunda-feira (18/08), oreforço de 28 policiais militares, sendo 23 oriundos do Curso de Formação de Soldados (CFSD 2025 – Turma 38ª), realizado no polo de ensino do Comando de Policiamento de Área 2, em Três Lagoas, eos demais provenientes de transferências voluntárias.

Durante a cerimônia de apresentação dos novos soldados, oComandante do 13º Batalhão, Tenente-Coronel PM Paulo, recepcionou os novos integrantes, conduziu instruções sobre as peculiaridades da unidade, funcionamento administrativo e orientações sobre o policiamento ostensivo, instruções essas realizadas juntamente com o corpo de oficiais da Unidade. Desejou uma carreira promissora a todos os novos policiais militares, destacando a relevância do compromisso e da dedicação de cada integrante na missão de proteger a sociedade e preservar a ordem pública.

O reforço é especialmente significativo para as cidades de Inocência e Aparecida do Taboado, que registram aumento populacional flutuante devido à instalação de novas empresas, ampliando a demanda por segurança pública. Foram destinados08 (oito) policias militares para a cidade de Paranaíba, 04 (quatro) para a cidade de Cassilândia, 06 (seis) para a cidade de Aparecia do Taboado e 10 (dez) para a cidade de Inocência.

OComandante do 13º BPM, Tenente-Coronel Paulo, agradece o Comandante-Geral da PMMS, Coronel Renato, a Subcomandante-Geral, Coronel Neidy, e ao Comandante do Comando de Policiamento de Área 2, Coronel Ormay,pela destinação do efetivo à Unidade, reconhecendo a importância do reforço para a segurança pública de toda a região.

