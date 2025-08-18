Ampliação do Hospital Regional é pauta de reunião para discutir Estudo de Impacto de Vizinhança

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida todos os interessados para a audiência pública que será realizada amanhã, 19 de agosto, às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

O evento terá como objetivo apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente a reforma e ampliação do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) – Rosa Pedrossian, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, n. 36, Bairro Aero Rancho – Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU) – Processo Administrativo n. 40.340/2025-22.

Conforme o Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

A Planurb reforça que a sociedade civil teve a oportunidade de contribuir com sugestões e propostas relacionadas ao EIV apresentado pelo empreendedor. Essas contribuições poderiam ser protocoladas presencialmente na sede da Autarquia ou enviadas para o e-mail [email protected] no período de 15 de julho a 4 de agosto de 2025.

Serviço

Audiência sobre Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Data: 19 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Site com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987