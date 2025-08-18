Polícia Civil realiza palestra educativa sobre bullying e racismo para alunos de Escola Estadual em Sete Quedas

Nesta segunda-feira (18), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Sete Quedas, promoveu uma importante ação de prevenção e conscientização voltada aos estudantes da Escola Estadual 13 de Maio. A palestra, ministrada pela Delegada Ridrya Carolin de Souza Queiroz, com apoio Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), abordou temas sensíveis e extremamente atuais como bullying e racismo.

O objetivo foi orientar os adolescentes sobre os impactos, consequências legais e formas de combater essas práticas no ambiente escolar e social. A palestra contou com a presença do Diretor Marcos Geraldo da Silva e a Diretora adjunta Alessandra Aparecida dos Santos que destacaram a importância da parceria entre a escola e os órgãos de segurança pública na formação cidadã dos alunos.

Durante a atividade, os estudantes participaram de forma ativa, fazendo perguntas e relatando situações do cotidiano, o que possibilitou uma conversa esclarecedora e produtiva. A equipe policial respondeu aos questionamentos, reforçando que práticas discriminatórias e agressões, ainda que “disfarçadas de brincadeiras”, podem causar danos emocionais severos e caracterizar crime.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas com o intuito de aproximar a instituição da comunidade escolar, fortalecendo a confiança nas forças de segurança e contribuindo para uma cultura de paz. Conforme ressaltado pela Delegada Ridrya, “a segurança pública também se constrói com informação, orientação e prevenção. Estar perto da sociedade é fundamental para evitar que situações de violência se agravem”.

Ao final da palestra, os policiais, alunos e equipe escolar registraram o momento com fotografias, simbolizando o compromisso conjunto no enfrentamento ao bullying e ao racismo – atitudes que não têm espaço em uma sociedade justa, inclusiva e respeitosa.