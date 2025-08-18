Whats

Aniversário
PM - MS

13º BPM recebe reforço de 29 policiais militares para atuação em Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado e Inocência

18/08/2025 18h25
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – O13º Batalhão de Polícia Militarde Paranaíba recebeu, nesta semana, oreforço de 29 policiais militares, sendo 23 oriundos do Curso de Formação de Soldados (CFSD 2025 – Turma 38ª), realizado no polo de ensino do Comando de Policiamento de Área 2, em Três Lagoas, e os demais provenientes detransferências voluntárias.

Durante a cerimônia de apresentação dos novos soldados, oComandante do 13º Batalhão, Tenente-Coronel PM Paulo, apresentou os novos integrantes, conduziu instruções sobre as peculiaridades da unidade, funcionamento administrativo e orientações sobre o policiamento ostensivo. Desejou uma carreira promissora a todos os novos policiais militares, destacando a relevância do compromisso e da dedicação de cada integrante na missão de proteger a sociedade e preservar a ordem pública.

O reforço é especialmente significativo para as cidades deInocência e Aparecida do Taboado, que registram aumento populacional flutuante devido à instalação de novas empresas, ampliando a demanda por segurança pública.

Distribuição dos novos policiais:
Paranaíba
• ST QPPM – Carlos Alberto Cáceres Cavalheiro
• 1º SGT QPPM – Gabriel Milleo de Castro Schibelsky
• SD QPPM – Maurício Silva Braga Oliveira
• SD QPPM – Lenisson Willian Martins dos Santos Silveira
• SD QPPM – Lucas Silva Rodrigues
• SD QPPM – Raquel Aparecida Lima Silva
• SD QPPM – Arthur Araujo do Nascimento
• SD QPPM – Beatriz da Silva Pimenta
• SD QPPM – João Gabriel Mendes Chaves

Cassilândia
• SD QPPM – Nicolas Bruno Dias dos Santos
• SD QPPM – Fábio Cabral de Moraes
• SD QPPM – Wesley Mendonça de Brito Silva
• SD QPPM – João Victor Guedes de Lima

Aparecida do Taboado
• SD QPPM – Hercules Miranda da Silva
• SD QPPM – Jaime Gomes de Souza
• SD QPPM – Marcelos Simão Basílio Sobrinho
• SD QPPM – Moises Sousa Santiago
• SD QPPM – Jônatas Triunfo da Silva Nascimento
• SD QPPM – Naijara da Silva Dias

Inocência
• CB PM – Daniele Rocha Camargo
• SD QPPM – Lucas Ribeiro Pires
• SD QPPM – André Luiz Pereira Leite Junior
• SD QPPM – Gleidson Souza Carvalho
• SD QPPM – Wilian Oliveira de Freitas
• SD QPPM – Michael Francisco da Silva
• SD QPPM – Alexandre Rosa Flores
• SD QPPM – Junior Hoinoski Cordeiro
• SD QPPM – Eziel do Amaral Centurion
• SD QPPM – Jailzon da Silva Rodrigues

OComandante do 13º BPM, Tenente-Coronel Paulo,agradece oComandante-Geral da PMMS, Coronel Renato, a Subcomandante-Geral, Coronel Neidy, e ao Comandante do Comando de Policiamento de Área 2, Coronel Ormay, pela destinação do efetivo à unidade, reconhecendo a importância do reforço para a segurança pública de toda a região.

Veja nossa galeria de fotos!

