Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova proposta que exige comunicação a pescador antes de mudança na atividade

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

18/08/2025 18h25
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga o governo a avisar pescadores com antecedência antes de tomar decisões que afetem seus direitos, como reduzir ou cancelar benefícios ligados ao Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP).

Pela proposta, a comunicação deverá ser feita diretamente ao pescador, por meio eletrônico cadastrado no RGP, ou por intermédio de entidades de classe, que terão a responsabilidade de repassar o aviso. A partir da confirmação de que o pescador foi informado, o governo terá 120 dias para efetivar a medida.

Conforme o projeto, se a comunicação não for realizada, o ato administrativo será cancelado. Além disso, alguns tipos de decisão precisarão passar por consulta pública antes de serem aplicadas. Estas serão definidas pelo governo, em regulamento.

O RGP é um sistema do governo que inclui dados de pescadores e pescadoras profissionais em atividade no país. É por meio dele que eles garantem o acesso a vários tipos de políticas públicas voltadas para a categoria.

Segurança jurídica
 O texto aprovado foi o substitutivo do relator, deputado Raimundo Costa (Pode-BA), ao Projeto de Lei 1315/24 , de autoria do deputado Keniston Braga (MDB-PA).

Costa explicou que o objetivo da medida é dar segurança jurídica e transparência aos pescadores, evitando que eles sejam surpreendidos por mudanças repentinas em regras da atividade.

“A exigência de realização de consulta pública antes da edição de atos com impacto significativo é medida democrática e inclusiva, que evita grandes e repentinos sobressaltos na atividade e garante voz aos pescadores”, disse o relator.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova grupos de acolhimento para pacientes e familiares em unidades do SUS
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova vacinação de animais domésticos contra doenças transmissíveis a humanos
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
27°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
26°

Sensação

2.49 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 25 minutos Comissão aprova grupos de acolhimento para pacientes e familiares em unidades do SUS
Há 25 minutos Comissão aprova vacinação de animais domésticos contra doenças transmissíveis a humanos
Há 25 minutos Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral
Há 25 minutos Circuito da Saúde leva exames de ultrassom à USF Estrela Dalva
Há 25 minutos Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados