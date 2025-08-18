CG 126 anos: Obras transformam bairros do Segredo e levam mais dignidade à população

Como parte das comemorações pelos 126 anos da Capital, a Prefeitura Municipal realizou nesta segunda-feira (18), às 8h, na Praça do Nova Lima, um evento de entrega e lançamento de obras e investimentos que irão transformar a vida dos moradores da Região Urbana do Segredo.

“Ouvindo a população, entendendo as dificuldades e buscando soluções para todas as pautas reivindicadas pelos moradores dessa grande região do Segredo, hoje estamos entregando e lançando obras que representam cerca de R$ 250 milhões em investimentos. E isso é fruto da união de esforços com o Governo do Estado”, destacou a prefeita Adriane Lopes durante a cerimônia.

Entre os principais destaques estão ações voltadas à mobilidade urbana, infraestrutura, educação, meio ambiente e lazer, com foco na ampliação da qualidade de vida e valorização dos bairros.

Durante o evento, foi formalizado o convênio entre o Município e o Governo do Estado para a execução das obras de reordenamento da rotatória localizada no cruzamento da Avenida Tamandaré com a Avenida Dr. Euler de Azevedo e a Avenida Dom Antônio Barbosa – um dos pontos mais importantes do fluxo da região.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Também foram lançados os projetos do Corredor Gastronômico e Cultural da Comunidade Tia Eva e a construção da EMEI Jardim Talismã, que ampliará a oferta de vagas na educação infantil, com capacidade para atender até 350 crianças.

Outro ponto importante do pacote de investimentos é a ampliação da malha cicloviária, com a implantação de novas ciclovias e requalificação de trechos existentes nas avenidas Tamandaré, Euler de Azevedo, Cônsul Assaf Trad e Zulmira Borba. As obras serão viabilizadas por meio de convênios com recursos federais.

“Na história de Campo Grande, essa parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura jamais foi vista. Isso se deve à capacidade da prefeita Adriane Lopes e do governador Eduardo Riedel de unirem as equipes e trabalharem juntos”, afirmou o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, representando o Governo do Estado. “Onde a prefeitura estiver, o Governo do Estado estará junto, investindo, trabalhando, entregando resultados concretos.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O evento também marcou a entrega oficial do novo asfalto no Bairro Nova Lima, que teve 87% das obras já concluídas e representa um investimento de R$ 39 milhões em parceria com o Governo do Estado.

A prefeita enfatizou que as ações se somam em investimentos espalhados por todas as regiões da cidade, graças as parcerias articuladas com o Governo do Estado, bancada e governo federal. “Prefeitos e governadores do passado erraram ao priorizar a política partidária. Campo Grande perdeu muito com isso. Agora, a prefeitura trabalha em parceria com o governador, com a bancada federal, com a Câmara Municipal. Trabalhamos com responsabilidade e união”, completou Adriane Lopes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além das obras de infraestrutura, também foram entregues melhorias em diversas praças das localidades Dona Dedé, Jardim Campo Novo, Jardim das Cerejeiras, Morada dos Deuses, Nova Lima, Vila Nasser, Santa Luzia, Santo Onofre, São Caetano, Tarsila do Amaral, Vida Nova e Center Park.

Também foi inaugurada a nova sede da USF Vila Nasser e entre as entregas está sede do Distrito Sanitário do Segredo, ampliando o acesso à saúde e à gestão territorial da região.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Tudo isso que está acontecendo aqui na Região do Segredo é fruto do trabalho das lideranças comunitárias e da comunidade unida, que faz a diferença”, reforçou José Geraldo, presidente do Conselho Regional do Segredo. Enquanto que o presidente da Associação de Moradores do Nova Lima, Pedro Domingos, enfatiza que “as praças entregues são ótimas opções para o esporte e lazer da região”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita ainda convidou a população para os eventos que integram o mês de comemorações do aniversário de Campo Grande e destacou o impacto positivo nas áreas de habitação e desenvolvimento econômico.

“No último sábado estávamos no Feirão da Habitação. Já movimentamos mais de R$ 35 milhões com comercialização de imóveis. A iniciativa privada lançou mais R$ 90 milhões na construção de 570 novas moradias de interesse social. É assim que a gente trabalha: fazendo o certo e o que precisa ser feito”, concluiu Adriane Lopes.

Estiveram presentes no evento os secretários da Prefeitura, o deputado estadual Lídio Lopes, representando a Assembleia Legislativa; o secretário Markito Perez representando o Governo do Estado, os vereadores Ronilço Guerreiro, Wilson Lands, Veterinário Francisco, Neto, Maicon Nogueira e Professor Juari.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram o evento, público presente e autoridades.