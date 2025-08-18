Whats

Aniversário
Legislativo - MS

Com início de quase 200 casas populares, Renato Câmara destaca parceria com Executivo

O início da construção de 198 casas populares em Dourados, nesta segunda-feira (18 de agosto de 2025), reuniu no mesmo palanque o prefeito Marçal F...

18/08/2025 17h20
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Renato Câmara, na condição de vice-presidente da Assembleia Legislativa, participou do evento que deu início à construção das moradias populares em Dourados.
Renato Câmara, na condição de vice-presidente da Assembleia Legislativa, participou do evento que deu início à construção das moradias populares em Dourados.

O início da construção de 198 casas populares em Dourados, nesta segunda-feira (18 de agosto de 2025), reuniu no mesmo palanque o prefeito Marçal Filho, o deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, e o vice-governador Barbosinha. No bairro Cidade Jardim, onde foi assinada a ordem de serviço, Executivo e Legislativo reafirmaram a parceria que permite transformar em realidade um dos projetos mais aguardados pelas famílias de baixa renda: o acesso à casa própria.

As moradias serão construídas em dois conjuntos: 108 no residencial Cidade Jardim e 90 no Greenville. O investimento total chega a R$ 36,4 milhões — sendo R$ 30 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), R$ 3,5 milhões do Governo do Estado e outros R$ 3,5 milhões da prefeitura, que também doou os terrenos.

Renato Câmara destacou que a Assembleia tem papel decisivo ao aprovar dotações orçamentárias que viabilizam projetos como esse. “O Legislativo está ao lado do Executivo para apoiar iniciativas que reduzem o déficit habitacional e oferecem dignidade às famílias. A casa própria é um dos maiores pedidos que chegam ao nosso mandato, e hoje reafirmamos que quando os poderes trabalham juntos, a cidade inteira ganha”, afirmou.

Cada casa terá 44 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha e lavanderia coberta. Famílias inscritas no Bolsa Família ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC) receberão os imóveis sem custo. As demais terão parcelas proporcionais à renda.

Além dessas 198 unidades, o Estado mantém outras frentes em Dourados, como a construção de 300 casas nas aldeias Jaguapiru e Bororó, o programa Bônus Moradia — que concede até R$ 32 mil em subsídios — e o Lote Humanizado, em parceria com a prefeitura.

Segundo a Agência Municipal de Habitação e Interesse Social, a seleção dos beneficiários será feita quando 50% da obra estiver concluída, priorizando mães solo, pessoas com deficiência e situações de vulnerabilidade. O prazo de entrega varia entre 12 e 18 meses.

Renato Câmara reforçou que sua atuação no Legislativo tem se pautado por apoiar projetos estruturantes que impactam diretamente a vida das famílias sul-mato-grossenses. Além da pauta habitacional, ele é reconhecido por ser o deputado que mais trabalha pela pessoa idosa, pela regularização fundiária, pelo meio ambiente, pelos recursos hídricos, pelos rios, pela avicultura, pela suinocultura, pelo leite e pelo fortalecimento dos agentes comunitários de saúde.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Famílias inscritas no Bolsa Família ou no BPC receberão os imóveis sem custo; as demais pagarão parcelas proporcionais à renda.

