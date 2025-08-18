Whats

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por tráfico e apreende entorpecentes em Sonora

Coxim (MS) – Na madrugada deste domingo (18/08), a Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos por tráfico de drogas durante a Operação Protetor, r...

18/08/2025 17h20
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na madrugada deste domingo (18/08), a Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos por tráfico de drogas durante a Operação Protetor, realizada no município de Sonora.

A ação teve início após informações repassadas aos policiais de que na Rua Dom Pedro, região central da cidade, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os militares perceberam uma movimentação suspeita, típica da prática de tráfico.

O suspeito, ao notar a presença da guarnição, tentou fugir em direção à BR-163, mesmo após receber ordem de parada. Ele foi alcançado e detido, sendo necessário o uso progressivo da força para sua imobilização.

Na abordagem pessoal, os policiais encontraram uma porção de cocaína e R$ 62,00 em notas de diferentes valores. Durante entrevista, o homem confessou que comercializava drogas há cerca de oito meses.

Em continuidade à ação, a equipe realizou buscas na residência, onde foram localizadas mais porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para preparo e embalo dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Sonora para as devidas providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

