Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza incineração de aproximadamente 200 kg de substâncias entorpecentes em Juti

A Delegacia de Polícia Civil de Juti, nesta segunda-feira (18), realizou incineração de aproximadamente 200 kg de substâncias entorpecentes. As sub...

18/08/2025 17h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia Civil de Juti, nesta segunda-feira (18), realizou incineração de aproximadamente 200 kg de substâncias entorpecentes. As substâncias incineradas são resultados de apreensões realizadas no âmbito das atividades investigativas e operacionais da unidade policial, nos últimos 3 meses.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 A ação reforça o compromisso da Polícia Civil com o combate ao tráfico de entorpecentes e com a segurança da população, evidenciando o esforço contínuo em retirar drogas do alcance de criminosos e proteger a sociedade.

A incineração foi realizada com a presença de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Juti, na forma da Lei 11.343/06, garantindo o cumprimento das normas legais e sanitárias para este procedimento.

