Em Três Lagoas, Polícia Civil realiza ação orientativa em relação à comercialização de materiais metálicos e recicláveis

A Polícia Civil e Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento realizaram nesta segunda-feira, 18/08, em Três Lagoas-MS, uma fiscalização em estabelecimentos de comercialização de materiais metálicos e recicláveis. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, em sua área de circunscrição, e contou com o apoio do efetivo policial das demais Delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas, bem como da Seção de Investigações Gerais (SIG).

A operação teve por fim coibir possível receptação de materiais metálicos provenientes de furtos em redes elétricas. Foram adotadas medidas administrativas, de natureza ambiental, em um dos pontos, em razão de irregularidades no armazenamento.

Os proprietários foram orientados quanto às possíveis consequências penais da compra de materiais com possível proveniência ilícita. Foram empregados 15 Policiais Civis, e cinco viaturas policiais.

A Polícia Civil continuará a manter fiscalizações rotineiras em Três Lagoas, na repressão de crimes, entre eles os crimes contra o patrimônio.