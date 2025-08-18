Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Em Três Lagoas, Polícia Civil realiza ação orientativa em relação à comercialização de materiais metálicos e recicláveis

A Polícia Civil e Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento realizaram nesta segunda-feira, 18/08, em Três Lagoas-MS, uma fiscalização em esta...

18/08/2025 17h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil e Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento realizaram nesta segunda-feira, 18/08, em Três Lagoas-MS, uma fiscalização em estabelecimentos de comercialização de materiais metálicos e recicláveis. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, em sua área de circunscrição, e contou com o apoio do efetivo policial das demais Delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas, bem como da Seção de Investigações Gerais (SIG).

A operação teve por fim coibir possível receptação de materiais metálicos provenientes de furtos em redes elétricas. Foram adotadas medidas administrativas, de natureza ambiental, em um dos pontos, em razão de irregularidades no armazenamento.

Os proprietários foram orientados quanto às possíveis consequências penais da compra de materiais com possível proveniência ilícita. Foram empregados 15 Policiais Civis, e cinco viaturas policiais.

A Polícia Civil continuará a manter fiscalizações rotineiras em Três Lagoas, na repressão de crimes, entre eles os crimes contra o patrimônio.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS 13º BPM recebe reforço de 28 policiais militares para atuação em Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado e Inocência
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil realiza palestra educativa sobre bullying e racismo para alunos de Escola Estadual em Sete Quedas
Foto: Divulgação/PM - MS 13º BPM recebe reforço de 29 policiais militares para atuação em Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado e Inocência
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
27°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 22°
26°

Sensação

2.49 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 25 minutos Comissão aprova grupos de acolhimento para pacientes e familiares em unidades do SUS
Há 25 minutos Comissão aprova vacinação de animais domésticos contra doenças transmissíveis a humanos
Há 25 minutos Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral
Há 25 minutos Circuito da Saúde leva exames de ultrassom à USF Estrela Dalva
Há 25 minutos Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Internet e telefonia em área rural deverão ser isentas de taxas, aprova CAE Antenas e repetidoras de telefonia e internet instaladas em áreas rurais poderão ficar livres, por cinco anos, de taxas e contribuições que hoje en...
2
Há 6 dias Quem é o pastor flagrado de calcinha e peruca durante “investigação”
3
Há 2 dias Reinaldo Azambuja compartilha história curiosa de cavalo que leva seu nome
4
Há 6 dias Policiais civis cumprem mandado de prisão contra foragido da justiça por violência doméstica
5
Há 4 dias Polícia Civil prende dois autores de furto em Santa Rita do Pardo
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados