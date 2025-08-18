Capital inicia 4ª turma do EpiSUS Fundamental para fortalecer vigilância em saúde

Campo Grande deu início, nesta segunda-feira (18), à 4ª turma do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS) Fundamental, uma das principais estratégias de capacitação em saúde pública do país. A capacitação é destinada a profissionais da área da saúde, que irão se aprofundar em práticas de vigilância epidemiológica, com foco na preparação e resposta rápida a surtos e emergências em saúde.

O EpiSUS é reconhecido internacionalmente como uma ferramenta essencial para fortalecer a resposta dos municípios a eventos de saúde pública. Em Campo Grande, o programa foi implantado no município em 2023, capacitando 59 profissionais, que se somam aos outros 22 de edições organizadas pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, o treinamento tem papel estratégico no fortalecimento do SUS. “Nós queremos que, em cada unidade, tenha uma pessoa capacitada para que esteja sempre vigilante, afinal, esse é o papel do profissional de saúde. Nós temos doenças novas ou que são emergentes e o papel da vigilância é importante para que elas sejam identificadas rapidamente”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, a Capital se consolidou como referência nacional ao descentralizar a formação. “Campo Grande foi o terceiro município do país a descentralizar esse curso, que antes só acontecia no Rio de Janeiro. Um dos principais objetivos desse curso é ampliar toda a nossa capacidade de vigilância dentro do município”, afirmou.

Já o médico e consultor técnico do programa Qualifica APS, Márcio Garcia, ressaltou a importância do preparo contínuo. “Quando a gente não está respondendo a uma emergência, a gente tem que aproveitar para trabalhar fortemente na prevenção e na preparação às emergências em saúde pública”, disse.

A coordenadora de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, Vanessa Aquino, também reforçou o papel do EpiSUS na organização da rede de resposta. “Esse treinamento fica dentro do serviço de preparação às emergências em saúde pública, que tem como principal objetivo a preparação dos profissionais da saúde nos casos de agravos de potencial impacto”, explicou.

Com enfoque prático, o EpiSUS prepara profissionais para atuar diretamente no território, qualificando-os para identificar, investigar e responder de forma ágil e baseada em evidências a problemas que impactam a saúde da população.